ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΕΤΣΙ

Στην προχθεσινή σύσκεψη οι ειδικοί εισηγήθηκαν στον κ. Μητσοτάκη νέο lockdown σε όλη τη χώρα, το οποίο επιβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον ΑΝΤ1.



Νωρίτερα, ο κ. Στέλιος Πέτσας διέψευσε τα σενάρια για άμεσο lockdown στην Αττική, μιλώντας στο OpenTv.



Σαφώς, όταν αλλάζουν τα δεδομένα, πρέπει να αλλάζουν και οι απόψεις. Ποια, όμως, δεδομένα άλλαξαν ανάμεσα στα δύο αυτά γεγονότα; Και πώς, ενώ αποκλείεται το μερικό, προκρίνεται το καθολικό lockdown;

• • •



Ο ΤΡΑΜΠΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Ξεκίνησαν ήδη οι αναλύσεις των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ και θα πολλαπλασιαστούν τις επόμενες μέρες. Πιστεύω, πως μια καλή αφετηρία τους θα ήταν τα εξής:

Πρώτον, ο τραμπισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί ιστορικό ατύχημα, ένα τυχαίο συμβάν. Απέδειξε ότι έχει ισχυρές ρίζες στην αμερικανική κοινωνία, και εξορισμού «ατυχήματα» που επαναλαμβάνονται δεν μπορούν να θεωρούνται «ατυχήματα». Η άποψη ότι μια νίκη του Μπάιντεν θα οδηγήσει στην παλιά καλή εποχή θα ήταν μεγάλο σφάλμα.



Δεύτερον, το ρεπουμπλικανικό κόμμα ταυτίζεται ουσιαστικά με τον τραμπισμό. Οι παραδοσιακοί συντηρητικοί αγωνίστηκαν εναντίον του Τραμπ και ψήφισαν Μπάιντεν. Θα χρειαστεί αρκετός (πολύς;) χρόνος για να επιστρέψει το κόμμα στην προηγούμενη κατάστασή του, και μια νέα γενιά διανοητών για να του δώσουν μια νέα πνοή.

• • •



ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΜΥΡΙΑ ΕΠΟΝΤΑΙ

Η γερμανική τράπεζα Deutsche Bank θέλει ο Τραμπ να της καταβάλλει 340 εκατομμύρια δολάρια αμέσως μετά τις εκλογές. Η τράπεζα δάνεισε το ποσό αυτό στην Trump Organization, και επιθυμεί να θέσει τέλος στις σχέσεις της με τον Αμερικανό πρόεδρο λόγω της αρνητικής διαφήμισης που απορρέει από τούτη τη σχέση.



Σε περίπτωση, βεβαίως, που επανεκλεγεί ο Τραμπ, είναι αμφίβολο αν θα επιμείνει στην άμεση εξόφληση του δανείου. Φαίνεται πως ο Τραμπ έχει πολλά κίνητρα για να παλεύει με νύχια και με δόντια την επανεκλογή του.

• • •

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ

Η πνευματική σύμβουλος του Ντ. Τραμπ, τηλε-ευαγγελίστρια Πάουλα Γουάιτ, προσεύχεται παθιασμένα για τη νίκη του αγαπημένου της προέδρου, ενώ πίσω της πηγαινοέρχεται κάποιος δίκην Γκράουτσο Μαρξ.





Presidential spiritual adviser Paula White leads fervent and creepy prayer service in an effort to secure Trump election win [via @RightWingWatch]https://t.co/CBbGgj4Tng pic.twitter.com/BK6pRjtul0