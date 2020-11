ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΑΣΤΕΙΟΤΗΤΕΣ

Η «Πρωτοβουλία Μαχητικής Αλληλεγγύης», που ανέλαβε την ευθύνη για τη διαπόμπευση του πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δημοσίευσε επιστολή με την οποία επιχειρεί να δικαιολογήσει την πράξη της.



Καταρχάς, τα μέλη της χαίρονται που βγήκαν από την ασήμαντότητά τους και βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, διότι κάθησαν και έγραψαν ένα «σεντόνι» — σύνηθες φαινόμενο βέβαια για γκρουπούσκουλα.



Έπειτα, καμαρώνουν για την «κοινωνική αντιβία» τους και τη διάχυση του φόβου: «Η πρακτική της παρουσίασης του ανθρώπινου προσώπου της εξουσίας φοβισμένου και καταβεβλημένου, αποκαθηλωμένου από τη συνηθισμένη αίγλη και κύρος των αξιωμάτων του, στοχεύει όχι μόνο στον εκφοβισμό του ίδιου αλλά και των ομοίων του. Υπάγεται στη λογική "χτύπα έναν να φοβηθούν εκατό''.». Το επόμενο βήμα είναι να σκοτώσετε κανά δυο προκειμένου να περάσετε από τον φόβο στον τρόμο, και να προαχθείτε σε τρομοκράτες.



Τέλος, ισχυρίζονται ότι η επικήρυξή τους αποτελεί «σημαντικό χρηματικό ποσό που θα μπορούσε να διατεθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid 19 ιδιαίτερα σε αυτήν την κρίσιμη φάση που ο ιός επελαύνει στη χώρα». Κύριοι, πριν καταπιαστείτε με τα δημόσια οικονομικά, φροντίστε πρώτα να πάρετε το πτυχίο σας.

• • •



ΦΟΒΟΙ ΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Ο Ντ. Τραμπ χρεώνεται με τον άνευ προηγουμένου εθνικό διχασμό που ενέσπειρε στις ΗΠΑ. Πριν εκλεγεί, σε όλη τη διάρκεια της θητείας του, και στην τωρινή προεκλογική του εκστρατεία ενθάρρυνε τις ακροδεξιές μισαλλόδοξες ομάδες και την πολιτική βία.



Σύμφωνα με τη National Shooting Sports Foundation (NSSF), ο Οκτώβριος έσπασε το ρεκόρ πωλήσεων κάθε προηγούμενου Οκτωβρίου, και ειδικότερα τον φετινό πουλήθηκαν 1,7 εκατομμύρια όπλα, ήτοι αυξήθηκαν οι πωλήσεις κατά 60,1% σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο του 1,1 εκατομμυρίου.



Ο φόβος ότι θα γίνουν ταραχές τις επόμενες μέρες είναι μεγάλος, διότι αφενός οι εντάσεις είναι μεγάλες και αφετέρου το αποτέλεσμα ενδέχεται να οριστικοποιηθεί σε αρκετές εβδομάδες.

Πρόσθετη απόδειξη της ανησυχίας ότι ενδέχεται να υπάρξουν ταραχές, αλλά και αξιομνημόνευτη θετική πρωτοβουλία, είναι η κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί στο Τέξας, καλώντας τους πολίτες «να πάρουν βαθιά ανάσα και να είναι υπομονετικοί και ήρεμοι ενόσω θα καταμετρώνται οι ψήφοι».

NEW: @dallasdemocrats and @DallasGOP issue joint statement calling on the public to "take a deep breath and stay patient and calm while election officials count all votes."



We need that spirit of birpartisanship while the system works. pic.twitter.com/qTQRjb8nR3