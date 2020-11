Η ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Στελέχη και μη του ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασαν «απερίφραστα και κατηγορηματικά» τη διαπόμπευση του πρύτανη του ΟΠΑ. Αντί, όμως, να βάλουν μια τελεία μετά την καταδίκη φρόντισαν για πολλοστή φορά να αφήσουν να διαχυθεί η υποψία της προβοκάτσιας.



Ο τέως υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, μιλάει για «μηχανισμούς», όχι για ομάδες ή οργανώσεις, οι οποίοι «θα κάνουν το παν να αποπροσανατολίσουν τους πολίτες». Σε κείμενο άλλου, διαβάζουμε «τα φασιστοειδή που πραγματοποίησαν την ενέργεια αυτή λειτουργούν αντικειμενικά ως προβοκάτορες, αν δεν βρίσκονται ήδη σε διατεταγμένη υπηρεσία».



Όλα αυτά μάς γυρίζουν πίσω στη σταλινική, και στην καθ' ημάς ζαχαριαδική, εποχή των πρακτόρων και των προβοκατόρων. Δεν θα εκπλαγώ μάλιστα καθόλου αν ακούσω και το επιχείρημα «αποδείξτε ότι δεν είναι πράκτορες της ασφάλειας», διότι στην ολοκληρωτική λογική ανέκαθεν το βάρος της απόδειξης έπεφτε στον κατηγορούμενο και όχι στον κατήγορο.

ΣΠΕΥΔΕ ΒΡΑΔΕΩΣ

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του Έλληνα ιερέα, στη Λυόν:



«Ξεπερνάει την ανθρώπινη λογική αυτή η φρίκη. Μία θρησκεία να οπλίζει τα χέρια τυφλωμένων από το μίσος τρομοκρατών. Και ακραία μισαλλόδοξοι και φανατικοί άνθρωποι, φονταμενταλιστές της βίας και του θανάτου, να χρησιμοποιούν μια θρησκεία ως σφαίρα που στοχεύει στην καρδιά της ελευθερίας, και δη της θρησκευτικής ελευθερίας των άλλων...».



Μακαριώτατε, μη βιάζεστε, μη τυχόν και μας προκύψει κανένας ορθόδοξος, και μάλιστα μη τρομοκράτης, και ψαχνόμαστε — το ΥΠΕΞ μας και οι Γάλλοι ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί στις δηλώσεις τους.

ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΟΥΝΤΕΣ

Για πολλοστή φορά, παράφραση της ατάκας του Ξανθούλη στο «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος» του Σέρτζιο Λεόνε: Βλέπεις, στη χώρα αυτή υπάρχουν δύο λογιών άνθρωποι, φίλε μου: Σε όσους πιστεύουν ότι ο κίνδυνος είναι οι μουσουλμάνοι και όσους είναι με τον Εμμ. Μακρόν.



Φυσικά, καθένας έχει δικαίωμα να γράψει κατεβατά εναντίον των μουσουλμάνων. Αλλά αν συγχρόνως επικαλείται τον Μακρόν για να θεμελιώσει τα επιχειρήματά του πρόκειται για κλασική περίπτωση διανοητικής ασυναρτησίας.



Ο Μακρόν είχε ξεκαθαρίσει τη θέση του πριν από μερικές μέρες, και την επανέλαβε στη συνέντευξη του Σαββάτου στο Al-Jazeera.





“We believe in the Enlightenment, and women have the same rights as men. People who think otherwise, let them do it somewhere else, not on French soil.” - President Emmanuel Macron

