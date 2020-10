Η ΝΕΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η νέα προκλητική και άκρως επικίνδυνη κίνηση της Τουρκίας με το Oruc Reis δεν αιφνιδίασε την ελληνική κυβέρνηση, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης: «Ήμασταν προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Όταν ο φερόμενος συνομιλητής σου είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας τίποτε δεν είναι απολύτως προβλέψιμο».



Πάντως, δεν θεωρώ απίθανο να μέτρησαν στην απόφαση του Ερντογάν δύο πρόσφατα γεγονότα.



Πρώτον, η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στο Ναγκόρνο Καραμπάχ επεβλήθη από τη Μόσχα, επαναβεβαιώνοντας ηχηρά ότι αυτή είναι το «αφεντικό» σε μια περιοχή στην οποία η Τουρκία φιλοδοξεί να διευρύνει την επιρροή της.



Δεύτερον, το αποτέλεσμα των εκλογών στην Κύπρο, και η διαφαινόμενη επικράτηση του Μουσταφά Ακιντζί την προσεχή Κυριακή.

Δύο αποτυχίες, αν όχι ήττες, του Ερντογάν μέσα σε λίγες μέρες αποτελούν ισχυρό κίνητρο για να αντεπιτεθεί με όποιον τρόπο τον βολεύει.

ΙΣΛΑΜΟ-ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΣΠΟΡΟΙ

Το Βρετανικό Ινστιτούτο της Άγκυρας θεωρείται από τα σημαντικότερα ερευνητικά ινστιτούτα στην Τουρκία, ιδίως στην αρχαιολογία. Κατέχει την παλαιότερη και πλουσιότερη αρχαιοβοτανική συλλογή σπόρων της Τουρκίας.



Κατείχε για την ακρίβεια. Τουρκικές αρχές κατάσχεσαν τη συλλογή του, μεταφέροντας εκτός του ινστιτούτου 108 κουτιά με αρχαιοβοτανικά είδη, και δύο ντουλάπια με σύγχρονους σπόρους.



Η δημοσιογράφος Amberin Zaman, που αποκάλυψε την κατάσχεση στο Al-Monitor, γράφει: «Η κίνηση έκρουσε το καμπανάκι κινδύνου στην κοινότητα των ξένων ερευνητών, που την είδαν ως μέρος της ευρύτερης ξενοφοβικής καμπάνιας του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να εισαγάγει τον ισλαμικό εθνικισμό σε όλες τις πτυχές της τουρκικής ζωής».



Η κίνηση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ata Tohum» («Πατρογονικοί Σπόροι»), το οποίο πατρονάρει η Εμίν Ερντογάν που δήλωσε ότι «η γεωργία είναι το κλειδί της εθνικής μας κυριαρχίας». Εμπνευστής του είναι ο βιοχημικός Ιμπραήμ Σαρακόγλου που επίσης υποστήριξε ότι «οι σπόροι είναι το θεμέλιο της εθνικής μας ασφάλειας».



Ο εθνο-ισλαμισμός του Ερντογάν διαβρώνει συστηματικά, επικίνδυνα και δίχως φραγμούς τη ζωή στην Τουρκία.

ΤΟ ΧΑΛΙ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Δεν μπορώ να καταλάβω πώς στην Ελλάδα ο χρόνος αναμονής για να ψηφίσουμε είναι μηδαμινός, ενώ στις σούπερ προηγμένες ΗΠΑ παρατηρείται το χάλι που βλέπουμε στο βίντεο.

This is a picture of voter suppression. Why do Americans have to wait in lines this long? This is the line in Suwannee Georgia today to vote. pic.twitter.com/rHl4Gr5kEi