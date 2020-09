ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Αυτά και άλλα παρόμοια διαβάζουμε καθημερινά: «Έκλεισαν σχολεία λόγω κορωνοϊού», «Πιθανό να φτάσουμε σε 1.000 (ή 2.000) κρούσματα ανά ημέρα μέχρι το τέλος του έτους», «Δεν αποκλείεται νέο lockdown» (Στέλιος Πέτσας).



Βάσει αυτών των γεγονότων και εκτιμήσεων, η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων πρότεινε, μεταξύ άλλων, «λουκέτο» και σε πολιτιστικές δραστηριότητες (θέατρα, κινηματογράφοι και συναυλίες) – ενός κλάδου που όντως δοκιμάζεται σκληρά από την πανδημία. Τελικώς, ανακοινώθηκε επιτρεπόμενη πληρότητα 60% σε θέατρα και κινηματογράφους και 50% στις συναυλίες.



Η απόφαση ήταν πολιτική, μάλλον του ίδιου του πρωθυπουργού. Αν θυμάμαι καλά, είναι η πρώτη φορά που γίνεται γνωστή διάσταση απόψεων μεταξύ κυβέρνησης και των αρμοδίων επιστημόνων. Η πολιτεία και προπαντός οι εμπλεκόμενοι σε τέτοιες δραστηριότητες θα πρέπει να διασφαλίσουν την αυστηρή τήρηση των μέτρων. Το μόνο που δεν χρειάζεται η χώρα είναι να φθαρεί η εικόνα τής μέχρι τώρα καλής συνεργασίας ανάμεσα στην πολιτεία και τους ειδικούς επιστήμονες, ιδίως τώρα που φαίνεται ότι θα υπάρξουν τριβές μεταξύ τους για το αν θα γίνει και ποιας διάρκειας θα είναι ένα τοπικό lockdown στην Αττική.





• • •



ΦΟΒΟΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΙΡΜΟΥΣ

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, δήλωσε ότι όσα έχει κάνει ο Έλληνας πρωθυπουργός μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, «είναι μόνο θετικά για τη Βόρεια Μακεδονία».



Ακολούθησε σχόλιο του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ειρωνεύεται τον Κυρ. Μητσοτάκη, διότι από «Μακεδονομάχος» κατέληξε «Βορειομακεδονομάχος», επιβεβαιώνοντας ότι είναι «ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας που έχει περάσει από τη χώρα».



Είναι θλιβερή και αδικαιολόγητη η χρήση του εμπρηστικού ουσιαστικού «απατεώνας», που φυσικά δεν το σώζει το επίθετο «πολιτικός» – ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα το χρησιμοποίησε στη Βουλή σκέτο. Βεβαίως, θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιηθεί ο δόκιμος όρος «κωλοτούμπα», αλλά υποθέτω πως απερρίφθη αμέσως για να μη χαθεί το copyright.

• • •



ΕΥΓΛΩΤΤΗ ΣΙΩΠΗ

Η περιβόητη χθεσινή ανάρτηση του καθηγητή Αντώνη Λιάκου («κι εγώ φωτιά θα έβαζα [στη Μόρια]») σχολιάστηκε ευρέως και ποικιλοτρόπως, υπήρξε μάλιστα και απάντηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.



Αν κάτι προκαλεί εντύπωση, πέρα από αυτές καθαυτές τις απόψεις, είναι η αμήχανη ή εκούσια βουβαμάρα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Πλην του Στ. Κούλογλου και του Ν. Φίλη που τάχθηκαν αντιστοίχως κατά και υπέρ του σχολίου, έπρεπε να περάσουν αρκετές ώρες για να παρέμβουν λίγοι ακόμη.



Αυτή που δεν ακούστηκε ήταν η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, οι λεγόμενοι «προεδρικοί», καθώς και τα πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ που συμπλέουν μαζί τους. Εύλογα υποθέτει κανείς ότι δεν θέλησαν να υποστηρίξουν αμφιλεγόμενες τουλάχιστον απόψεις, και έψαχναν πώς θα διαχειριστούν το θέμα που προέκυψε. Εν ολίγοις, αποφάσισαν να τοποθετηθούν με τη σιωπή τους.

• • •



Η ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ ΤΩΝ ΗΠΑ

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Pew Research Center σε 13 χώρες, η φήμη των ΗΠΑ έχει κατρακυλήσει σε χαμηλά 20ετίας. Το υψηλότερο ποσοστό 41% που εκφράζει θετική άποψη για τις ΗΠΑ βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ τα χαμηλότερα 31% και 26% αντιστοίχως στη Γαλλία και τη Γερμανία.



Η αρνητική στάση των χωρών οφείλεται εν μέρει στην πολύ κακή άποψη των ερωτηθέντων για τη διαχείριση της πανδημίας στις ΗΠΑ. Απεναντίας, πολύ υψηλά ποσοστά συγκεντρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.



Τέλος, εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα για τους ηγέτες των σημαντικότερων χωρών του πλανήτη. Τη Μέρκελ με 76% εμπιστεύονται οι περισσότεροι πολίτες, με δεύτερο τον Μακρόν (64%), ενώ τον τελευταίο Τραμπ μόνο το 16%.



Δεν ξέρω αν και πόσο ενδιαφέρονται οι Αμερικανοί να διατηρήσουν την παγκόσμια ηγεμονία τους. Αν, όμως, ενδιαφέρονται, δεν μπορούν να την πετύχουν με αυτά τα θλιβερά ποσοστά αποδοχής τους. Χρειάζονται επειγόντως νέα ηγεσία και νέα πολιτική.

• • •



ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 5781

Προς όλους τους Εβραίους, τη σημερινή «ημέρα της μετάνοιας» και υπό τους ήχους του shofar, ευχόμαστε Ευτυχές το Νέο Έτος 5781.

Happy new year ! Shana Tova oumetouka ! 🍎🍯



Jewish Year 5781

It is a time for reflection and repentance and is referred to as the "day of judgment" or the "day of repentance." One of the most significant rituals of the holiday is the blowing of the #shofar, or ram's horn. pic.twitter.com/kxkhanwOEw