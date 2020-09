ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ;

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής Die Welt, ο Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε και οι Τούρκοι στρατηγοί αρνήθηκαν να προκαλέσουν θερμό επεισόδιο (βύθιση ελληνικού πλοίου ή την κατάρριψη μαχητικού αεροσκάφους). Το δημοσίευμα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.

Τι θέλουν επιτέλους οι στρατηγοί; Θέλουν επίσημη κήρυξη πολέμου, θέλουν να μη γίνει απολύτως τίποτα, θέλουν να υπάρξει ένα «ατύχημα» και μετά θα αναλάβουν δράση; Και σε τι ακριβώς θα διαφέρει ένα εκούσιο «θερμό επεισόδιο» από ένα, τυπικά ή ουσιαστικά ακούσιο, «ατύχημα»; Αμφιβάλλει κανείς ότι η τουρκική προπαγάνδα δεν θα έχει καμιά δυσκολία να χειριστεί ένα θερμό επεισόδιο ως ατύχημα ή ελληνική πρόκληση;

Και γιατί δεν το θέλουν; Επειδή μας φοβούνται; Επειδή φοβούνται εμάς και τους Γάλλους; Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα δύο, δεν θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι όσα λέγονται καθημερινά δεν είναι παρά βερμπαλιστικά πυροτεχνήματα, και ότι μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι;

Τέλος, το δημοσίευμα εκπέμπει την περίεργη εικόνα ενός πολεμοχαρούς Ερντογάν σε αντίθεση με τις «περιστερές» στρατηγούς του, τους οποίους μάλιστα δεν τους ελέγχει, ενώ αυτός τους διόρισε.

Επειδή δεν βγάζω άκρη με όλα αυτά, προτιμώ να κρατήσω πολλές επιφυλάξεις για την εγκυρότητα ή/και τη σκοπιμότητα του δημοσιεύματος της Die Welt.

24 ΜΕΡΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

Οι τρεις χώρες της Βαλτικής, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία, έβαλαν σε μαύρη λίστα τον πρόεδρο Λουκασένκο και άλλους 29 υψηλόβαθμους αξιωματούχους της χώρας του (οι λεγόμενες Magnitsky sanctions), εξαιτίας της νοθείας στις εκλογές και της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων.

Από την άλλη, ο Λουκασένκο απομονώνεται μέρα με τη μέρα ολοένα και περισσότερο: ακόμη και οι βιομηχανικοί εργάτες και οι οικοδόμοι, που τους θεωρούσε δικούς του, τον έχουν γιουχάρει. Προσπαθώντας να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αναγνώρισε το «κάπως αυταρχικό σύστημα» της χώρας του και συζητά σχέδια για δημοψήφισμα με σκοπό ένα ανώδυνο λίφτινγκ του συντάγματος, τα οποία αφήνουν παγερά αδιάφορους τους πολίτες.

Μια εικόνα της κατάστασης στη χώρα δίνουν τα δύο επόμενα βίντεο. Στο πρώτο, πολίτες απωθούν αστυνομικούς με πολιτικά που επιχείρησαν να συλλάβουν διαδηλωτές· και στο δεύτερο, οι απίστευτου κουράγιου Λευκορωσίδες σμπαραλιάζουν το αστυνομικό τείχος.

Undercover police in #Belarus getting punched up by protestors and forced back into their van. pic.twitter.com/jY8AhIzb6z