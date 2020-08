Ο ΤΥΦΩΝΑΣ ΨΗΦΙΣΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ

Το μνημείο κοντά στη Λίμνη Τσαρλς της Λουιζιάνα, γνωστό με το προσωνύμιο «Οι Υπερασπιστές του Νότου», βρέθηκε στο επίκεντρο διαμαχών τους τελευταίους μήνες για το αν θα έπρεπε να διατηρηθεί ή να κατεδαφιστεί.

Στις 13 Αυγούστου οι τοπικές αρχές αποφάσισαν με ψήφους 10 έναντι 5 να το διατηρήσουν στη θέση του.

Χθες πέρασε από την περιοχή ο τυφώνας Λόρα, και το άγαλμα σωριάστηκε καταγής.

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΡΑΤΑΝΕ ΛΙΓΟ

Μελέτη (μετα-ανάλυση δημοσιευμένων μελετών) που δημοσιεύτηκε χθες στο Clinical Microbiology and Infection, το επίσημο περιοδικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (ESCMID), καταλήγει σε δύο κύρια συμπεράσματα: Πρώτον, η υδροξυχλωροκίνη, σε κοκτέιλ ή μη με την αζιθρομυκίνη, δεν μειώνει τη θνητότητα ασθενών που εισήχθησαν σε νοσοκομείο. Δεύτερον, το κοκτέιλ υδροξυχλωροκίνης - αζιθρομυκίνης αυξάνει κατά 7% τον κίνδυνο θανάτου.

Η θεραπεία του Covid-19, μέσω της υδροξυχλωροκίνης, προτάθηκε από τον Γάλλο καθηγητή Ντιντιέ Ραούλ και συνεργάτες του σε άρθρο στο International Journal of Antimicrobial Agents. Πάραυτα, ο Ραούλ αναδείχθηκε σε δημοφιλή προσωπικότητα, ιδίως στα πολιτικά άκρα· ένας «Ρομπέν των Δασών της ιατρικής», πολέμιος των ελίτ της ιατρικής και των φαρμακευτικών εταιρειών – ποδοσφαιρικός σύνδεσμος μάλιστα της Μασσαλίας ανάρτησε υποστηρικτικό πανό σε γήπεδο.

Σε δυο-τρεις μέρες, η προτεινόμενη «μαγική θεραπεία» πέρασε τον Ατλαντικό και υιοθετήθηκε ασμένως από τον Ντ. Τραμπ και τον Μπολσονάρο, παρά τις αντιρρήσεις κορυφαίων επιστημόνων, του Άντονι Φάουσι συμπεριλαμβανομένου.

Ο λαϊκισμός σε μια από τις χειρότερες στιγμές του: εξαιτίας της ανοησίας του χάθηκαν ανθρώπινες ζωές.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents).....