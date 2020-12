«Έτερος Εγώ-Κάθαρσις»: Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Σωτήρης Τσαφούλιας μιλά για τον νέο κύκλο επεισοδίων σε παραγωγή COSMOTE TV

Στον νέο κύκλο επεισοδίων της σειράς, μία σειρά δολοφονιών με θύματα φοιτήτριες έρχεται να ταράξει τους Πανεπιστημιακούς κύκλους. Ο καθηγητής εγκληματολογίας Δημήτρης Λαΐνης έρχεται αντιμέτωπος με τις αστυνομικές αρχές, καθώς βασικός ύποπτος θεωρείται ο υποψήφιος Πρύτανης, συνεργάτης και φίλος του, Ηλίας Βελισσαράτος, τον οποίο υποδύεται ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Όσο η ιστορία εκτυλίσσεται, οι ανατροπές διαδέχονται η μια την άλλη και μία καλοστημένη πλεκτάνη που συνδέει όλες τις υποθέσεις αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια. Το σενάριο είναι μία ιδέα του Σωτήρη Τσαφούλια, το οποίο υπογράφει μαζί με την Κατερίνα Φιλιώτου.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους επιστρέφουν ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ως καθηγητής Λαϊνης, o Πέτρος Λαγούτης ως υπαστυνόμος Παντελής Σκλαβής, η Βίκυ Παπαδοπούλου, που υποδύεται τη δημοσιογράφο Χριστίνα Στεργίου, αλλά και ο Μάνος Βακούσης ως ο εν αποστρατεία ταξίαρχος της αστυνομίας, Απόστολος Μπαρασόπουλος. Τον ρόλο του νέου Προϊστάμενου του τμήματος ανθρωποκτονιών Νίκου Βανόρτα αναλαμβάνει ο Τάσος Νούσιας. Επίσης, ο Σπύρος Παπαδόπουλος επιστρέφει ως Υποστράτηγος της Αστυνομίας. Η Κατερίνα Διδασκάλου, η Μελισσάνθη Μαχούτ και ο Δημήτρης Καπετανάκος, υποδύονται για ακόμα μία φορά την γενετίστρια Ελένη Μαρούδα, την Τόνια, και τον Άλκη Μασάτο, αντίστοιχα.

Νέες προσθήκες στο καστ, ο Ορφέας Αυγουστίδης (Μελέτης Κροκίδης), ο Γεράσιμος Γεννατάς (Γρύπας), και η Άννα Μενενάκου, ως αστυνόμος Μάρθα Καρρά. Στη σειρά συμμετέχουν ακόμα οι: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Κόρα Καρβούνη, Πολύδωρος Βογιατζής, Μυρτώ Αλικάκη, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Χρήστος Σαπουντζής, Κωνσταντίνος Τζούμας κ.α.

Το τραγούδι των τίτλων αρχής «I Lost My Soul» είναι του George Gaudy, ενώ την πρωτότυπη μουσική της σειράς υπογράφει ο Κώστας Μαραγκός.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας δίνει τη δική του προοπτική για την δημιουργική εμπειρία που έδωσε πνοή στα νέα επεισόδια σε παραγωγή COSMOTE TV, τις διαφορές στο ύφος και τη θεματολογία με τον προηγούμενο κύκλο, και την συνεργασία του με τους πρωταγωνιστές της σειράς.

«Το Έτερος Εγώ – Κάθαρσις ήταν συγγραφικά ότι πιο δύσκολο έχουμε γράψει μαζί με την Κατερίνα Φιλώτου μέχρι στιγμής. Η δυσκολία ήταν ότι δεν μπορούσαμε να έχουμε και σε αυτό το κύκλο, έναν κατά συρροή δολοφόνο που ακολουθεί αρχαίο μύθο καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν μη ρεαλιστικό σε σχέση με το σύμπαν του Έτερος Εγώ. Παράλληλα όμως, αυτή ακριβώς η συνθήκη είναι η ουσία του συγκεκριμένου έργου και ένας από τους βασικούς λόγους που ο κόσμος το αγκάλιασε και φυσικά είναι αυτό που έμενα προσωπικά μου αρέσει να γράφω. Άσχετά όμως με το τι μπορεί να αρέσει ή όχι, είτε σε εμάς που το γράφουμε είτε σε όσους το δουν, τα έργα κάποια στιγμή αποκτούν μια ζωή από μόνα τους και συχνά, είναι εκείνα που όχι μόνο σε διαλέγουν, άλλα σου υπαγορεύουν και τη ροή τους.

Στην "Κάθαρσις" λοιπόν έχουμε μια καθαρή μυθοπλαστική δομή, δύσκολη καθώς δεν υπάρχει ένας αρχαίος μύθος να πατήσεις ώστε να λειτουργήσει σαν μπούσουλας στην ανάπτυξη του σεναρίου. Είναι μια ιστορία που ξεκινά, σε ότι αφορά την πλοκή της από το μηδέν, αλλά και από εκκρεμότητες που προκύπτουν από τους προηγούμενους κύκλους, που κάνουν έκαναν την όλη διαδικασία ακόμη πιο δύσκολη για εμάς.

Στο τέλος νομίζω πως καταφέραμε εισάγοντας μια νέα ταχύτητα και άλλης ποιότητας διαλόγων στο κείμενο, να φτιάξουμε ξεκάθαρους και ιδιαίτερους χαρακτήρες πιο ρεαλιστικούς, που ήταν και ένα από τα κυρίαρχα ζητούμενα. Με αυτή τη προσέγγιση καθορίστηκαν τα στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητα των χαρακτήρων του έργου, ειδικά των καινούργιων χαρακτήρων, η ατομικότητα τους, οι σχέσεις τους και η αλληλεπίδραση που έχουν στη διάρκεια της εξέλιξης της σειράς.

Είχα την τύχη και πάλι, όλοι οι ηθοποιοί που συνεργάστηκα να αγαπήσουν τους ρόλους τους και μέσα από το προσωπικό τους ταλέντο άλλα και το κέφι τους, να τους ενσαρκώσουν με έναν τρόπο εξαιρετικό. Με βάση τις προτάσεις των ίδιων των ηθοποιών και τη φρεσκάδα που αυτές έφεραν, οργανώθηκε και η υποκριτική ερμηνευτική γραμμή τους, με ένα τρόπο που να πλησιάζει το πλαίσιο με το οποίο τους είχαμε φανταστεί αλλά επί προσθέτως να είναι συμβατοί και συνεπείς με το ψυχολογικό προφίλ της σειράς.

Το κείμενο και οι ερμηνείες καθόρισαν και τη σκηνοθετική γραμμή.

Παρά τον τίτλο "Κάθαρσις", η ιστορία του "Έτερος Εγώ" δεν θα κλείσει εδώ, όπως θα διαπιστώσουν και πάλι, όσοι έχουν την υπομονή να περιμένουν τους τίτλους τέλους του 8ου επεισοδίου να ολοκληρωθούν. Γιατί το είδος της Κάθαρσης που αποδίδεται στο βασικό μας ηρώα, δεν μπορεί παρά να γεννήσει τη Νέμεση.»

Η σειρά Έτερος Εγώ – Κάθαρσις έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

Και τα 8 επεισόδια της σειράς είναι διαθέσιμα μέσα από τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV Plus, ενώ από σήμερα (Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου) το «Έτερος Εγώ - Κάθαρσις» θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 23.00 στο COSMOTE SERIES HD της COSMOTE TV. Επίσης, οι τηλεθεατές μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα επεισόδια του προηγούμενου κύκλου επεισοδίων («Έτερος Εγώ – Χαμένες Ψυχές») «Έτερος Εγώ – Χαμένες Ψυχές», μέσα από την δωρεάν on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.