H Ellen DeGeneres και η κατάρα του «καλού παιδιού»

Η τηλεόραση –και ο κόσμος- αγαπά τα καλά παιδιά. Γενικώς, το «marketing του καλού», είτε αφορά θρησκεία, είτε εταιρεία, είτε μία συγκεκριμένη περσόνα, είναι μία παλιά, αλάνθαστη συνταγή για να κερδίσει κανείς τους πάντες (και τα πάντα) και να φτάσει όσο πιο μακριά επιθυμεί, αναλόγως των φιλοδοξιών του.

Η Ellen DeGeneres όλα τα προηγούμενα χρόνια έχτιζε με πίστη και συνέπεια την εικόνα ενός μαχητικού ανθρώπου που είναι με τη μεριά των «καλών»: έκανε θαρραλέο outing και έγινε πρότυπο για την LGBTI+ κοινότητα, είχε πάντα ένα εύστοχα ακυρωτικό σχόλιο για κάθε bully της ευρύτερης χολιγουντιανής γειτονιάς και αναμφίβολα είναι μία από τις πιο οξυδερκείς και ταλαντούχες γυναίκες της τηλεόρασης παγκοσμίως.

Οι συνεντεύξεις της με τους πλέον διάσημους (και ξινούς) του star-system δημιούργησαν μια σχολή όπου το χιούμορ και η φαινομενικά ανυπόκριτη άνεση μπορούσαν να ντελαπάρουν τη γνώμη του τηλεοπτικού κοινού, ότι, ναι, πίσω από κάποιον που τον συνοδεύει μια κακή φήμη για χρόνια, μπορεί να υπάρχει και ένας παρεξηγημένος άνθρωπος.

Η διάσημη selfie της στα Όσκαρ του 2014, με όλη την αφρόκρεμα του Χόλιγουντ στο πλάι της, «φλυαρούσε» για μια γυναίκα που μπορεί να γίνει η ψυχή της παγκόσμιας παρέας, ένας άνθρωπος, που μπορούσε να συναναστραφεί τους πάντες, που όλοι κάπως ήθελαν στον ευρύτερο κύκλο τους.

Το να κρατάς τα λάβαρα της ειλικρίνειας και να γίνεσαι «σταυροφόρος» για τα δικαιώματα των μη προνομιούχων δεν είναι λίγη δουλειά, ειδικά στον τηλεοπτικό μικρόκοσμο, όπου η διαφορετικότητα αντέχει και επιζεί μέχρι να σβήσουν οι κάμερες. Το να είσαι και εσύ ένας από τους διαφορετικούς που επέζησαν, πέτυχαν και ζουν καλά, σε μετατρέπει σε σύγχρονο «άγιο» του κόσμου του θεάματος.

Όμως, όσο καλό κι αν είναι το marketing, η αμαρτία (και το ψέμα) σου θα σε βρει. Κι ακόμη χειρότερα θα σε αποκαθηλώσει. Εδώ και καιρό η DeGeneres παλεύει με μια σειρά διόλου κολακευτικών αποκαλύψεων για τον πραγματικό της χαρακτήρα, όταν σβήνει ο τηλεοπτικός προβολέας και μιλάει η αλήθεια του ανθρώπου και όχι της περσόνας.

Στην αρχή, τα αιωνίως φιλότιμα και πρόθυμα tabloids κατέγραψαν τα παράπονα κάποιων πρώην εργαζόμενων στην ομάδα της, που αποχώρησαν άρον – άρον, κάνοντας λόγο για απάνθρωπες τακτικές και συμπεριφορά που αντιστοιχούσε σε πραγματική μέγαιρα.

Ακολούθησαν κάποια κείμενα – σεντόνια που εξηγούσαν και στρογγύλευαν την κατάσταση, τονίζοντας ότι η DeGeneres δεν παύει στο τέλος της ημέρας να είναι ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους με τις κακές στιγμές του. Δεν οφείλει σε κανέναν να είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος, μια ισοβίως χαμογελαστή και γλυκιά παρουσιάστρια. Ολόσωστο.

Όμως, μετά ήρθαν κι άλλες καταγγελίες. Ακόμη κι από τον σωματοφύλακά της αυτή τη φορά, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της καραντίνας, η DeGeneres παραφρόνησε. Ότι είχε να κάνει περισσότερο με ένα ανθρωποειδές που έφτυνε εντολές και ύβρεις, παρά απλώς με άλλον έναν απαιτητικό εργοδότη. Ότι έφτασε να εργάζεται σε μία έπαυλη που περισσότερο θύμιζε φυλακή υψίστης ασφαλείας, παρά σπιτικό οικογένειας.

Εκ νέου, «πηγές» και «φίλοι από το περιβάλλον» αντεπιτέθηκαν με νέα στρογγυλεμένα κείμενα, που τόνιζαν ότι η καραντίνα ήταν άλλη μία βαριά δουλειά για την παρουσιάστρια που έπρεπε να συντονίσει τα πάντα από το σπίτι και να συνεχίσει να παράγει το καλό τηλεοπτικό προϊόν που προσέφερε μέχρι τώρα, σε μια ολοκαίνουργια συνθήκη...

Αυτό, όμως, δεν ήταν ακόμη ένα χτύπημα: λίγο νωρίτερα, τον Μάιο για την ακρίβεια, ο κωμικός Kevin T. Porter, με ένα καθόλου αστείο Tweet του κάλεσε τους πάντες –πρώην εργοδότες, πρώην εργαζόμενους, πρώην φίλους- που γνωρίζουν και συνεργάστηκαν κάποτε με την DeGeneres να του γράψουν για την εμπειρία τους.

Right now we all need a little kindness. You know, like Ellen Degeneres always talks about! 😊❤️



She’s also notoriously one of the meanest people alive



Respond to this with the most insane stories you’ve heard about Ellen being mean & I’ll match every one w/ $2 to @LAFoodBank