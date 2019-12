Οι Αθηναίοι της LIFO: 70 φωτογραφίες από τα λαμπρά μας εγκαίνια στο Μουσείο Μπενάκη

Και ξαφνικά, μετά από μέρες ετοιμασιών και κυνηγητού με το χρόνο, η μεγάλη αίθουσα του Μουσείου Μπενάκη ήταν έτοιμη και φωτισμένη. Κοντοσταθήκαμε. Κοιταχτήκαμε. Έμοιαζε εντυπωσιακό! Σε λίγο θα έφτανε ο κόσμος.

Κι ο κόσμος ήρθε. Πολύς. Χαρούμενος. Συγκινημένος. Ήρθε με την καρδιά του και γέμισε ασφυκτικά την αίθουσα, το αίθριο και το μπαρ του Μουσείου.

Όλοι έλεγαν το ίδιο πράγμα: «Όμορφες φωτογραφίες· αλλά κυρίως συγκινητικές ως σύνολο». Είχαν δίκιο. Ούτε εμείς είχαμε προβλέψει ότι όλες μαζί οι φωτογραφίες αυτές, πέρα από το πολιτικό μήνυμα που συναγόταν, αποκτούσαν μια υπαρξιακή χροιά: Νεαροί σταρ στο ξεκίνημά τους, αγαπημένες προσωπικότητες που δεν υπάρχουν πια στη ζωή, ακμαία πρόσωπα της σημερινής κατάστασης, δίπλα-δίπλα, ασχέτως καταγωγής, έδειχναν ότι όλοι είμαστε περαστικοί από αυτή την πόλη, γι' αυτό και αξίζει να αφήνουμε ένα καλό ίχνος, ο καθένας στον τομέα του.

Ήταν μια βραδιά γεμάτη ομορφιά, χαρά και αισιοδοξία. Και χαμογελούσαν όλοι! Μετά από μια δύσκολη περίοδο, η Αθήνα δείχνει να χαμογελάει ξανά.

Σχεδιάζουμε ήδη τα επόμενα. Αυτή η πολύτιμη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε με τους αναγνώστες μας θέλουμε να δημιουργήσει κι άλλα ωραία πράγματα.

Στις επόμενες φωτογραφίες μερικά από τα πρόσωπα που οι φωτογράφοι μας πρόλαβαν να δουν στο μεγάλο πλήθος. Ζητάμε συγγνώμη από όσους λείπουν, χωρίς να το θέλουμε.

The Lifoteam

Fight for your right to party – από αριστερά: ο γενικός διευθυντής της LiFO Μιχάλης Μιχαήλ, ο κινηματογραφικός κριτικός μας Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος και ο γενικός γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης. Η έκθεση έγινε υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και του Δήμου Αθηναίων.