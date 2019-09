Η φετινή τηλεοπτική σεζόν είναι μεταιχμιακή και κρίσιμη για πολλούς λόγους, τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Οι πολυαναμενόμενες νέες πλατφόρμες streaming, όπως το AppleTV+, που κάνει πρεμιέρα την 1η Νοεμβρίου, και το Disney+, που θα είναι διαθέσιμο στις ΗΠΑ από τις 12 του ίδιου μήνα, θα ανακατανείμουν εκ των πραγμάτων την πίτα των διαθέσιμων προγραμμάτων στις ήδη υπάρχουσες πλατφόρμες, ενώ έχουν προσελκύσει ήδη μαζικά το ενδιαφέρον τόσο πρωτοκλασάτων σκηνοθετών όσο και a-list ηθοποιών της χολιγουντιανής βιομηχανίας. Το Netflix*, από την πλευρά του, έχοντας αυξήσει το αντίτιμο των συνδρομών, και μετά την περσινή καλλιτεχνική καταξίωση που κατάφερε μέσω του Roma του Αλφόνσο Κουαρόν, φέτος ετοιμάζει πολλαπλά «χτυπήματα» με νέες ταινίες σημαντικών δημιουργών που θα κάνουν πρεμιέρα σε αυτό (στη χώρα μας κάποιες από αυτές θα προβληθούν και στις κινηματογραφικές αίθουσες). Σημειώστε: The Irishman του Μάρτιν Σκορσέζε (27/11), Marriage Story του Νόα Μπάουμπακ (6/12), The Laundromat του Στίβεν Σόντερμπεργκ (18/10), The King του Ντέιβιντ Μισό (1/11) και The Two Popes του Φερνάντο Μεϊρέλες (20/12).



Στα καθ' ημάς, μετά την απόλυτη ξεραΐλα και το μούδιασμα της τελευταίας δεκαετίας σε επίπεδο αξιόλογων, μεγάλων και ακριβών τηλεοπτικών παραγωγών, φέτος φαίνεται να είναι η πρώτη σεζόν που τα πράγματα δείχνουν σαφώς βελτιωμένα. Δεν μιλάμε βεβαίως για ποσότητα, αλλά τουλάχιστον μερικές μεμονωμένες προσπάθειες δείχνουν να έχουν φτιαχτεί με φροντίδα, κόπο, χρήμα και ταλαντούχους συντελεστές, έλκοντας μάλιστα και σημαντικούς πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου. Αν το στοίχημα λειτουργήσει και το κοινό ανταποκριθεί, χαρίζοντάς τους το πολυπόθητο word of mouth (και τα ανάλογα ratings στην τηλεθέαση), μπορεί τα επόμενα χρόνια να έχουμε ξανά πολλή και καλή εγχώρια μυθοπλασία στους δέκτες μας και να ξεφύγουμε από τα ριάλιτι, τις επαναλήψεις και τα προχειροστημένα καθημερινά σίριαλ.

Ξεκινώντας από τις ξένες σειρές, φέτος το φθινόπωρο έχουμε πολλές αναμενόμενες προτάσεις που απομένει να δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Η ανθολογία τρόμου των Ράιαν Μέρφι και Μπραντ Φάλτσακ «American Horror Story» φτάνει αισίως στην ένατη σεζόν της που έχει τον υπότιτλο «1984» και αποτίει σαφή φόρο τιμής στα κλασικά slasher films των '80s, όπως τα Παρασκευή και 13, Η Νύχτα με τις μάσκες κ.ά. (από 19/9, 22:40, FOX*). Άλλες παραγωγές του αμερικανικού δικτύου FOX, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, είναι το «Prodigal Son», που παρακολουθεί τη δράση ενός ψυχολόγου του FBI, του οποίου ο πατέρας ήταν serial killer (πρεμιέρα 25/9, 22:00, 48 ώρες μετά την Αμερική, Novacinema4HD), και το «Almost Family», του οποίου η ηρωίδα μαθαίνει ότι μπορεί να έχει πάνω από 100 αδέρφια, αφού ο πατέρας της, ως γιατρός, έχει δωρίσει το σπέρμα του σε πολλές οικογένειες (πρεμιέρα 3/10, 22:00, αμέσως μετά την Αμερική, COSMOTE SERIES HD). Από το δίκτυο National Geographic* έρχεται η βασισμένη σε αληθινά περιστατικά μίνι σειρά «The hot zone» με την Τζουλιάνα Μάργκουλις, που δραματοποιεί την πρώτη εμφάνιση του ιού Έμπολα στην Αμερική, το 1989 (πρεμιέρα 22/9, 21:00*).

H Oλίβια Κόλμαν θα υποδυθεί τη βασίλισσα Ελισάβετ στις επόμενες δύο σεζόν του «The Crown». H συμπαραγωγή HBO και RAI «Η υπέροχη φίλη μου», που αποτελεί τηλεοπτική μεταφορά του μπεστ σέλερ της Έλενα Φεράντε



Από τις κυκλοφορίες του επόμενου τριμήνου στο Netflix ξεχωρίζουμε την πολυαναμενόμενη σάτιρα «The Politician», ντεμπούτο του Ράιαν Μέρφι στην πλατφόρμα, που παρακολουθεί τον «επόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ», ο οποίος πρέπει πρώτα να κερδίσει τη σχολική προεδρία στο λύκειό του στη Σάντα Μπάρμπαρα. Τον πρωταγωνιστή Μπεν Πλατ πλαισιώνουν, μεταξύ άλλων, οι Γκουίνεθ Πάλτροου, Τζέσικα Λανγκ και Μπέτι Μίντλερ (27/9). Ο Σούπερμαν Χένρι Κάβιλ γίνεται κυνηγός τεράτων στο έπος φαντασίας «The Witcher» που βασίζεται στο ομώνυμο graphic novel (πρεμιέρα τέλη 2019), ενώ σε κόμικ βασίζεται και το «Raising Dion», όπου μια μητέρα μεγαλώνει μόνη της το παιδί της που αναπτύσσει υπερδυνάμεις (4/10). Στο μέτωπο της κωμωδίας, στο «Living with yourself» ο Πολ Ραντ ανακαλύπτει ότι, μετά από μια ριζοσπαστική θεραπεία, έχει αντικατασταθεί από έναν σωσία του (18/10). Η έκπληξη, βέβαια, στις original παραγωγές του Netflix μπορεί να έρθει πάντα από τις μη αγγλόφωνες σειρές, όπως το ολλανδικό, μεταφυσικό «Ares», το επίσης μεταφυσικό, τουρκικό «The Gift» και το μουσικό-δραματικό «Skylines» από τη Γερμανία (27/9).



Δύο royalties αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας σε δύο σειρές που είναι βέβαιο ότι θα ξεχωρίσουν. Η υποδειγματική Κλερ Φόι παραδίδει τη σκυτάλη στην εξαιρετική και άρτι βραβευθείσα με Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την Ευνοούμενη του Γιώργου Λάνθιμου, Ολίβια Κόλμαν, που θα υποδυθεί τη βασίλισσα Ελισάβετ στις επόμενες δύο σεζόν του «The Crown» (πρεμιέρα τρίτης σεζόν στις 17/11, Netflix). Από την άλλη, το βαρύ πυροβολικό του HBO, «Catherine the Great», τοποθετεί την εξίσου υπέροχη (και επίσης βραβευμένη με Όσκαρ για ρόλο γαλαζοαίματης) Έλεν Μίρεν στον ρόλο της κεφαλής της ρωσικής αυτοκρατορίας του 18ου αιώνα (πρεμιέρα 4/10, 23:00, αμέσως μετά τη Βρετανία, COSMOTE SERIES HD). Με ανυπομονησία αναμένουμε και τη συνέχεια του «Young Pope» του Πάολο Σορεντίνο. Ο Ιταλός auteur σκηνοθετεί εκ νέου τον Τζουντ Λο στο «New Pope», με τον Τζον Μάλκοβιτς να προστίθεται στο καστ (σύντομα στο COSMOTE SERIES HD).

Άλλοι φθινοπωρινοί τίτλοι που κρατάμε στο ημερολόγιό μας είναι η πρώτη λεσβία σούπερ ηρωίδα της DC Batwoman (6/10, CW), το νεανικό «Looking for Alaska», βασισμένο στο μπεστ σέλερ του Τζον Γκριν (18/10, Hulu), η ανθολογία «Modern Love» που υπογράφει ο Τζον Κάρνεϊ του κινηματογραφικού Once και βασίζεται στην ομώνυμη στήλη ερωτικών ιστοριών των «New York Times», με σούπερ καστ (Αν Χάθαγουεϊ, Ντεβ Πατέλ, Τίνα Φέι κ.ά. – 18/10, Amazon), το επίσης υπερηρωικό «Watchmen» της DC από το HBO (πρεμιέρα 21/10, ταυτόχρονα με Αμερική, Novacinema4HD), το «Godfather of Harlem», τηλεοπτικό πρίκουελ της ταινίας American Gangster, με τον Φόρεστ Γουίτακερ στον ομότιτλο ρόλο του νονού των '60s (29/9, Epix), οι «Τέσσερις γάμοι και μία κηδεία», βασισμένοι στην αγαπημένη βρετανική ταινία των '90s (πρεμιέρα 21/9, 22:00, Novacinema4HD) και το «His dark materials», βρετανική τηλεοπτική μεταφορά της τριλογίας φαντασίας του Φίλιπ Πούλμαν από το BBC One (πρεμιέρα 4/11, ταυτόχρονα με Αμερική, Novacinema4HD).

Σημειώστε, επίσης, πως στον φθινοπωρινό προγραμματισμό ξένων σειρών της ΕΡΤ περιλαμβάνονται το αξιόλογο γερμανικό «Das Boot», τηλεοπτικό σίκουελ του κινηματογραφικού αριστουργήματος του Βόλφγκανγκ Πέτερσεν, και η συμπαραγωγή HBO και RAI «Η υπέροχη φίλη μου», που αποτελεί τηλεοπτική μεταφορά του μπεστ σέλερ της Έλενα Φεράντε(ο δεύτερος κύκλος με υπότιτλο «The story of a new name» έρχεται σύντομα στο COSMOTE SERIES HD).

Αλλά και οι νεοφερμένες Disney+ και AppleTV+ υπόσχονται ζουμερό original content. Από τον κολοσσό της Disney έχουμε κρατήσει το «Mandalorian» που εντάσσεται στο σύμπαν του Star Wars και τοποθετείται 5 χρόνια μετά την Επιστροφή των Τζεντάι (12/11). Από την πλευρά της Apple, γερό buzz έχει ήδη σημειώσει το «Morning Show» λόγω του πρωτοκλασάτου καστ (Τζένιφερ Άνιστον, Ριζ Γουίδερσπουν, Στιβ Καρέλ, 1/11), το «See» με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Μομόα (1/11) και το «Servant», στου οποίου τους executive producers φιγουράρει, μεταξύ άλλων, και ο Μ. Νάιτ Σιάμαλαν (Δεκέμβριος).

Από τις ελληνικές παραγωγές που έχουν εντάξει στο δυναμικό τους τα ιδιωτικά κανάλια ξεχωρίζουμε τέσσερις. Πραγματικά κινηματογραφικών προδιαγραφών δείχνει να είναι το δράμα εποχής «Άγριες Μέλισσες» που παρακολουθεί τρεις αδερφές οι οποίες, μετά τον θάνατο του πατέρα τους, προσπαθούν να επιβιώσουν στη σκληρή, πατριαρχική κοινωνία του Θεσσαλικού Κάμπου της δεκαετίας του '50. Του πολυπρόσωπου καστ ηγούνται οι Μαρία Κίτσου, Έλλη Τρίγγου, Γιάννης Στάνκογλου, Γιώργος Γάλλος, Κατερίνα Διδασκάλου, Ανδρέας Κωνσταντίνου και Κάτια Δανδουλάκη (πρεμιέρα Κυριακή 29/9, 20:45 και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 22:45, ANT1).

Σε δράμα εποχής επιστρέφει και ο «πολύς» Μανούσος Μανουσάκης με το «Κόκκινο Ποτάμι» που γυρίστηκε σε Ρωσία, Παρίσι και πολλές πόλεις της Βόρειας Ελλάδας και αναπτύσσεται γύρω από έναν έρωτα που έρχεται αντιμέτωπος με τα δεινά του ποντιακού ελληνισμού. Παίζουν οι Ιωάννης Παπαζήσης, Τάνια Τρύπη, Κωνσταντίνος Καζάκος, Αργύρης Πανταζάρας και Γεράσιμος Σκιαδαρέσης (πρεμιέρα 6/10 και κάθε Κυριακή στις 21:00, Open).

Πολυαναμενόμενη είναι και η μεγάλη επιστροφή της παρέας του «Λόγω Τιμής», 23 χρόνια μετά. Μία από τις πιο επιτυχημένες νεανικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης επανασυστήνει τους ήρωές της ως μεσήλικες και τους ακολουθεί σε νέες προκλήσεις. Σύσσωμο το αρχικό καστ (Άλκις Κούρκουλος, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Βίκυ Βολιώτη, Δημήτρης Αλεξανδρής, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Χριστίνα Αλεξανιάν, Αγγελική Δημητρακοπούλου) επιστρέφει, όπως και η Μιρέλλα Παπαοικονόμου στο σενάριο και ο Λάμπης Ζαρουτιάδης στη σκηνοθεσία. Νέες προσθήκες οι Μαρία Ναυπλιώτου, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και Γιώργος Χρυσοστόμου (πρεμιέρα Δευτέρα 23/9 και κάθε Δευτέρα στις 23:00, ΣΚΑΪ).

Θετικά είναι, τέλος, τα πρώτα δείγματα του «Έρωτας Μετά», του ερωτικού θρίλερ που μόλις έκανε πρεμιέρα και διαδραματίζεται παράλληλα σε παρόν και παρελθόν, με συνδετικό κρίκο ένα τροχαίο. Οι Αντώνης Καρυστινός, Βάσω Λασκαράκη, Μάριος Αθανασίου και Έμιλυ Κολιανδρή κρατούν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, με τον Νίκο Γαλανό και την Μπέτυ Λιβανού να τους πλαισιώνουν (κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 21:50, Alpha).

* Τα κανάλια FOX και National Geographic είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV, Wind Vision.

* Το Netflix είναι διαθέσιμο και μέσω της πλατφόρμας Wind Vision.