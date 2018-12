Άλμπατρος, Amour, oλόγυρα στη λίμνη

Mε αφορμή αυτή την ταινία που σας συστήνω να δείτε

Από τονΣΤΑΘΗ

ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΣΙΑΝΟ Αν υποθέσουμε ότι έρχεται ο θάνατος με το βαρκάκι του να σε πάρει από ένα σημείο της λίμνης, μέχρι πού μπορεί (ή επιτρέπεται) να σε ξεπροβοδίσει αυτός που σού κρατάει το χέρι;

Χιλιάδες φορές το έχω σκεφτεί.

Πώς διαπερνάς τις γάζες, τα ούρα, τις ακτινοβολίες, τα μάτια που αδειάζουν από νόημα, για να κρατήσεις το χέρι αυτού που αγαπάς;

Όποιος έχει αγαπήσει, ξέρει. Τα διαπερνάς, με φυσικότητα και ικανοποίηση από την ίδια σου την κούραση. Και με απορία, πού ήταν κρυμμένη μέσα σου τόση αγάπη. Εσένα, που το Επέκεινα δεν σου επιφυλάσσει ουδεμία παρηγοριά -ούτε θρησκεία ούτε απογόνους.

Αυτή η σύντομη ταινία (γνήσιο παιδί του «Αmour») με συγκινεί μέχρι δακρύων, με την απλότητα και ειλικρίνειά της. Ένας νεαρός Νορβηγός σκηνοθέτης κινηματογραφεί τον τελευταίο μήνα της ζωής του παππού του. Κυρίως, τον τρόπο που η γιαγιά του, προσπαθεί να ακολουθήσει τον άντρα της μέχρι το τελευταίο σύνορο της συνείδησης.

Ανέκαθεν με είλκυαν τα έργα τέχνης που μιλούσαν για θάνατο. Ή έστω τον λάβαιναν σοβαρά υπ' όψιν. Τίποτα δεν μου φαίνεται σοβαρό ή άξιο λόγου, εάν δεν εξυποννοεί ή υπενθυμίζει, κάπου, κάπως, ότι μια μέρα θα πεθάνουμε.

Δεν είναι ότι είμαι θανατόληπτος ή πεισιθάνατος ή έστω goth... Aπλώς, ο θάνατος είναι ο πιο σύντομος δρόμος για να φτάσεις στην αγάπη. Γιατί άπαξ και τον συνειδητοποιήσεις, δεν έχεις άλλη επιλογή. Μόνο να πιάσεις το χέρι αυτού που αγαπάς. Και τελικά, να τού αλλάξεις τις πάνες.

Συστήνω να δείτε αυτό το φιλμ, κάποια στιγμή που έχετε χρόνο και είστε ήσυχοι...

_______________

Σκηνοθεσία: Sverre Kvamme

2016 | 26 min.

ΒΡΑΒΕΙΑ:

Audience Award – The Norwegian Student Film Festival, 2016

Nymfeprisen – The Norwegian Documentary Film Festival, 2017

Audience Award – National Film Festival for Talented Youth, Seattle, 2016

Best Documentary – Euroshorts International Film Festival, Poland, 2017

Audience Award – Student International Film Festival, Croatia, 2016

Public Award and Special Mention – First Step Film Fest, Albania, 2016

Best Student Documentary – Sose International Film Festival, Armenia, 2017