ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ «KAREN»; Εδώ και καιρό ο όρος γνωρίζει οπτικοποιημένες δόξες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως στο Instagram και στο Tik-Tok όπου η αναζήτηση στο hashtag "karen" εμφανίζει μεσόκοπες κυρίες, λευκές στη συντριπτική πλειονότητά τους, σε έξαλλη κατάσταση να ουρλιάζουν σε κόσμο στη μέση του δρόμου, συνήθως για ασήμαντη αφορμή.



Σύμφωνα με το UrbanDictionary.com πρόκειται για έναν υποτιμητικό νεολογισμό που έχει γίνει trend τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε άλλες αγγλόφωνες χώρες και συνήθως αποδίδεται σε γυναίκες που θεωρούν ότι έχουν το προνόμιο να ελέγχουν, να επιπλήττουν, να εξυβρίζουν και να απειλούν δημοσίως οποιονδήποτε (θεωρούν ότι) τους ενοχλεί ή ότι προσβάλλει κάποιο «λευκό» προνόμιο.



Αυτό που στα μέρη μας θα χαρακτηρίζαμε ως «θείτσες εν εξάλλω» ή «θέλω να μιλήσω με τον υπεύθυνο» ή «θα σου κάνω μήνυση», στο εξωτερικό έχει γίνει κάτι σαν κίνημα που γελοιοποιεί και όχι άδικα συνήθως λευκές, μεσήλικες γυναίκες που νιώθουν εις θέσιν να κλιμακώνουν την οργή τους, επιτιθέμενες συνήθως σε ανθρώπους διαφορετικού χρώματος, σε αλλοδαπούς, σε παιδιά ή υπαλλήλους.



Μία Karen θα κάνει παρατήρηση με υψωμένο τόνο φωνής για τη θέση πάρκινγκ που θεωρεί ότι της ανήκει, για τον μετανάστη που τόλμησε να καθίσει δίπλα της στο λεωφορείο, για την ταμία που δεν την εξυπηρέτησε όσο γρήγορα απαιτούσε, για οτιδήποτε.



Μία Karen μπορεί επίσης να σηκώσει απειλητικά το χέρι της, να χαστουκίσει ή να τραβήξει τα μαλλιά του «αντιπάλου» της ή να επιτεθεί στο όχημά του. Με λίγα λόγια, μία Karen, μέχρι προσφάτως, θεωρείτο μία διαταραγμένη κυρία, που απλώς μπορούσε να γίνει περίγελος στα social media. Ένας χαρακτηρισμός για τις παράξενες, ενοχλητικές αυτού του κόσμου, τίποτα περισσότερο.



Μέχρι φέτος. Μέσα στο 2020 ο όρος κλιμακωτά κατηγοριοποίησε τη «λευκή προνομιούχα γυναίκα με απειλητική συμπεριφορά εναντίον όποιου θεωρεί ότι δεν εναρμονίζεται με τις πεποιθήσεις και τις απαιτήσεις της».

Γιατί, όμως, Karen; Γιατί όχι Mary ή Κate; Κανείς δεν ξέρει την πραγματική προέλευση του όρου και τον λόγο που ξαφνικά συνδέθηκε με το Black Lives Matter και τους μαύρους της Αμερικής και όπου γης.

Κάποιοι πιστεύουν ότι ο όρος Karen μπορεί και να ξεπήδησε μέσα από το Black Twitter ή από τους διαλόγους μαύρων γυναικών, ωστόσο η Meredith Clark, ερευνήτρια του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια αναζήτησε στα media αναγωγές αυτού του νεολογισμού κατά τα προηγούμενα χρόνια.



Όπως έχει εξηγήσει «το μοτίβο μίας λευκής γυναίκας κοντά στην οποία οι μαύροι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, γιατί δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει το 'προνόμιό' της εναντίον τους ήταν πάντα ζωντανό, ωστόσο δεν υπήρχε πάντοτε συγκεκριμένος όρος για αυτόν τον τύπο γυναικών. Παλιότερα, οι karens είχαν διαφορετικά ονόματα. Πίσω στη δεκαετία του '90, όταν έγινε hit το "Baby Got Back" (σ.σ.: το ραπ κομμάτι με τους άσεμνους στίχους που τραγουδά ο Ρος στην κόρη του, Έμα για να την κάνει να γελάσει στα «Φιλαράκια») η Karen ήταν μία Becky – ένα λευκό κορίτσι, που στο βίντεο κλιπ του Sir Mix A Lot ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτήριζε πόρνες τις μαύρες γυναίκες, για τα μεγάλα τους οπίσθια . Οι Karens είναι αναπόσπαστο κομμάτι γενεών ολόκληρων λευκών γυναικών που θεωρούν εδώ και δύο αιώνες ότι η χώρα τους ανήκει με μοναδικό όπλο το χρώμα του δέρματός τους».



Κάπως έτσι γίνεται σαφής η αλλαγή στην εννοιολόγηση του όρου. Δεν μιλάμε πια για διαταραγμένες κυρίες, με καταφανώς αντικοινωνική συμπεριφορά, αλλά για ένα κομμάτι της alt-right που επιζούσε και έκανε δουλειά για τη «λευκή προνομιούχα φυλή» εδώ και καιρό.



Η Heather Suzanne Woods, καθηγήτρια στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Κάνσας φαίνεται να διαφωνεί. Για εκείνην τα χαρακτηριστικά της Karen δεν είναι αποκλειστικώς ρατσιστικά, αλλά πρόκειται για άτομα «αρχομανή, εγωιστικά με τάση για παράπονα, καταγγελίες και μηνύσεις, για άτομα που θέλουν ο κόσμος να υπάρχει και να αναπνέει γύρω τους σύμφωνα με τα δικά τους standards, με ελάχιστο σεβασμό για τους άλλους ανθρώπους, όποιοι κι αν είναι αυτή, και με την αθεράπευτη τάση να κάνουν όση φασαρία μπορούν, προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους, αλλά και να προσελκύσουν το ενδιαφέρον».

