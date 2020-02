Pole dancer

«Μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς τον χορό;» τη ρωτάω πριν από ένα ακόμα pole show της.

«Ρεαλιστικά μιλώντας, θα μπορούσα, αλλά δεν θα ήθελα ποτέ να αναγκαστώ να το κάνω. Για μένα το pole είναι ελευθερία. Ταυτόχρονα, είναι ένα σπίτι, μια οικογένεια που μοιράζεται τις ίδιες ανησυχίες, ένας έρωτας άφθαρτος» μου απαντάει.

Η Σωτηρία Φίλη είναι pole dancer instructor και χορογράφος, ιδρύτρια της ομάδας χορού Les Felines και μέλος της ομάδας DaDa Dolls. Μερικά βράδια του μήνα ανεβαίνει για το δικό της pole show στην Αίγλη Γενί Χαμάμ. Είναι η στιγμή της και η ίδια απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο. Όμως η δουλειά που χρειάζεται για να έχει ένα άρτιο αποτέλεσμα δεν περιορίζεται σε μία νύχτα.

«Η προετοιμασία ξεκινάει αρκετές ημέρες πριν και περιλαμβάνει κουστούμι, hair and make up, χορογραφία. Tην ημέρα του show, κατά το απόγευμα, στήνουμε τον εξοπλισμό pole stage, έναν ειδικό, αυτοφερόμενο στύλο σε μια βάση και ελέγχουμε αν όλα έχουν συναρμολογηθεί σωστά. Κάποιες ώρες πριν από το show κάνω το μακιγιάζ, τα μαλλιά, μελετάω τη χορογραφία και κάνω ένα warm up, φοράω τα ρούχα, το κουστούμι μου και αναχωρώ για το μαγαζί. Όταν πια έχω μισή ώρα για την εμφάνιση, μου αρέσει να λαμβάνω το vibe του πάρτι και του κόσμου. Μιλάω με φίλους, διασκεδάζω και συγκεντρώνομαι. Τότε έρχεται η στιγμή μου. Γεμάτη περηφάνια και αυτοπεποίθηση ξεκινάω να χορεύω και πραγματικά απολαμβάνω κάθε δευτερόλεπτο. Στόχος μου είναι να προσφέρω στον κόσμο ένα άρτιο αποτέλεσμα για το οποίο μόνο καλά σχόλια θα κάνουν κι αυτό έρχεται αμέσως μετά, με το χειροκρότημα, τα θετικά σχόλια, τις δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις ερωτήσεις και τα μπράβο. Θα έλεγα πως είμαι τυχερή γι’ αυτήν τη συνεργασία αλλά και γι’ αυτό το κοινό. Εύχομαι σε όλους τους καλλιτέχνες να έχουν τέτοια ανταπόκριση».

Το pole dancing τότε και τώρα

«Στα πρώτα μου βήματα οι κριτικές του κόσμου ήταν αρνητικές και δημιουργούσαν προβλήματα, τόσο στην οικογένειά μου όσο και στον κοντινό μου περίγυρο. Βλέπεις, το 2012 το pole dancing στην Ελλάδα είχε πολύ λιγότερους υποστηρικτές. Ευτυχώς για μένα, αυτός ο πόλεμος με πείσμωσε ακόμα περισσότερο και αποτέλεσε κίνητρο για να δείξω σε όλους αυτό που νιώθω, πως πρόκειται για μια τέχνη αξιοθαύμαστη. Σήμερα ο κόσμος έχει αποδεχτεί σε μεγάλο βαθμό το pole dance ως χορό, άθλημα και τέχνη, με αποτέλεσμα στο πέρασμα του χρόνου αυτό να έχει όλο και περισσότερους οπαδούς. Ο αγώνας, λοιπόν, να αποδείξουμε, όλο το pole community, πως πρόκειται για μια τέχνη συνεχίζεται, αλλά πλέον εστιάζει περισσότερο στην προσφορά, στο pole dance, στην εξέλιξή του και όχι στην αναγνώριση της αξίας του και στην αποδοχή του, όπως παλιότερα».

«Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω χορεύτρια»

«O χορός για μένα αποτελεί μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης, ένα μέσο ελευθερίας και έκφρασης. Από παιδί είχα αυτό το όνειρο: “Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω χορεύτρια”. Σύμφωνα με τους γονείς μου, λάτρευα τη μουσική και τον ρυθμό που αυτή δίνει στο ανθρώπινο σώμα. Ήμουν χορευταρού. Για καλή μου τύχη είχα εξαιρετικούς δασκάλους και προπονητές από τα πρώτα μου βήματα».

Από τεσσεράμισι-πέντε χρονών, όταν οι γονείς της την έγραψαν στον σύλλογο ρυθμικής γυμναστικής της πόλης της, μέχρι την τζαζ, τον μοντέρνο χορό, το μπαλέτο και το Tae Kwon Do με τα οποία ασχολήθηκε ως την ενηλικίωσή της, τα βήματα της Σωτηρίας της έδωσαν μια πιο ολοκληρωμένη κατάρτιση σε επαγγελματικό και αγωνιστικό επίπεδο αντίστοιχα, μέχρι το πρώτο έτος φοίτησης στη σχολή, οπότε και ήρθε σε επαφή με τον σύγχρονο χορό και με μία από τις καλύτερες ομάδες σύγχρονου χορού της Θεσσαλονίκης.

«Λίγο αργότερα ήρθα σε επαφή με το pole dancing. Η συμμετοχή μου σε ένα μάθημα, το 2012, κατάφερε να με πείσει πως το pole είναι για μένα. Δύο χρόνια μετά, έχοντας μια πολύ δυνατή ομάδα και δασκάλα στο πλευρό μου, αποφάσισα να ασχοληθώ με το pole σε διαγωνιστικό επίπεδο . Την περίοδο εκείνη η ελληνική pole κοινότητα άρχισε να διοργανώνει όλο και περισσότερους διαγωνισμούς για την προώθηση του pole ως τέχνης, δίνοντάς μας την ευκαιρία να μοιραστούμε εμπειρίες, να εξελιχθούμε, να γνωριστούμε και να παρακολουθήσουμε σεμινάρια με παγκοσμίου φήμης pole dancers. Μετά από ένα διάστημα σκληρής προπόνησης, η υπεύθυνη της σχολής, με την οποία συνεργάζομαι μέχρι σήμερα, μου έκανε την τιμητική πρόταση να αναλάβω τμήματα pole tricks αρχαρίων, exotic pole και ευλυγισίας με την καθοδήγηση και τη βοήθειά της. Η πρόκληση για μένα ήταν μεγάλη, αλλά η θέλησή μου να επιτύχω σε αυτό ήταν μεγαλύτερη. Έτσι, με σταθερά βήματα κατάφερα να είμαι βασική δασκάλα της σχόλης Cloud 9 Poledancing, μέλος των DaDa Dolls και ιδρύτρια της πρώτης ομάδας exotic pole dance, των Les Felines».

Η μαγεία του Pole

«Αυτή κρύβεται στον τρόπο που τα κάνεις όλα να φαίνονται τόσο εύκολα». Πρόκειται για μια σχέση αφοσίωσης, θα έλεγα, είναι το αγαπημένο μου χόμπι, η πιο δημιουργική και ευχάριστη δουλειά και το μεγαλύτερο σχολείο. Το pole dance είναι ένα είδος τέχνης που συνδυάζει χορό, ακροβατική, θέατρο και πολλά άλλα, δίνοντάς σου την ελευθερία να το προσεγγίσεις και να το ερμηνεύσεις σύμφωνα με το προσωπικό σου γούστο. Ως instructor παρατηρώ ότι μέσα από το pole dance πολύς κόσμος βρίσκει μια πιο αυτόνομη πλευρά του εαυτού του, γεμίζει χαμόγελο, χαρά, περηφάνια, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και αποδέχεται το σώμα του και τον εαυτό του.

Δυστυχώς, τα pole shows στα μαγαζιά είναι ελάχιστα και σπάνια, πράγμα που τα κάνει πρωτοποριακά. Το pole dance είναι μια τέχνη που συνεχώς εξελίσσεται και συνδυάζεται με όλο και περισσότερα είδη χορού και μουσικής, με αποτέλεσμα να καθιερώνεται σε περισσότερα μαγαζιά, χοροθεατρικές παραστάσεις και άλλα» μου λέει κλείνοντας την κουβέντα μας, λίγο πριν ξεκινήσει το show.

Οι ζωές τους είναι διαφορετικές. Οι διαδρομές τους μέσα στη νύχτα αλλιώτικες. Όμως, καθώς ξημερώνει, όλοι βγαίνουν στο φως. Ο Δημήτρης οδηγεί λίγο πιο αργά στον δρόμο για το σπίτι μετά την εφημερία, ο Μπάμπης αποχαιρετά έναν ακόμα κλαμένο συγγενή, ο Βασίλης λέει «καλημέρα» στον τελευταίο πελάτη του ταξί και η Σωτηρία βγάζει το make up, περήφανη για το show της. Σε λίγο κλείνουν τα μάτια τους, κάπου στη Θεσσαλονίκη. Κι εμείς ανοίγουμε τα παντζούρια μας.