Στη φωτογραφία ο Δημήτρης Χορν και η Έλλη Λαμπέτη στο «Κυριακάτικο ξύπνημα» (1954) Ο Χορν ζήτησε από τον φίλο του Μιχάλη Κακογιάννη να γυρίσει αυτή την ταινία με στόχο να διαφημιστεί ο θεατρικός θίασος που είχε μαζί με την Έλλη Λαμπέτη και τον Γιώργο Παππά. Τα εξωτερικά γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, ενώ τα εσωτερικά στα στούντιο NAXAS, στο Κάιρο της Αιγύπτου. #ellielambeti #έλληλαμπέτη #ελληλαμπετη #δημητρηςχορν #δημήτρησχορν #dimitrishorn #greektheater #greekactors #greekactress