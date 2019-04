Ούτε μία, ούτε δύο είναι οι ερωτικές σκηνές που ανεβάζουν τη θερμοκρασία (εδώ παίζει στο βάθος το "Sex on fire" των Kings of Leon καθότι όλα μαγικά κολλάνε: σεξ, φωτιά, βασιλιάδες) και το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν να βρούμε τα σχετικά αποσπάσματα στο YouTube.

Μία που τα ανεβάζουν, μία που τα κατεβάζουν. Ας ελπίσουμε ότι αυτά που σας βρήκαμε παρακάτω θα παίζουν όταν θα τα δείτε.

Ωστόσο, εδώ και πολλές μέρες και για ακόμα περισσότερες που έρχονται, έχει φροντίσει η Nova για όλους τους συνδρομητές της να μην τους λείψει τίποτα από την αγαπημένη τους σειρά.

Όλοι οι κύκλοι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή με την υπηρεσία Nova On demand. Οπότε ό,τι καίει τους ήρωες μας μπορεί να (ξανα)κάψει και εμάς.

Ποιες σκηνές ξεχωρίσαμε (αν και όλο και κάποια θα μας έχει ξεφύγει)

Πρωταγωνίστρια σε ποικιλία αναδείχθηκε η ξανθιά λιλιπούτεια θεά Καλίσι, την οποία έχουμε στη λίστα με 4 διαφορετικούς εραστές. Way to go mother of dragons!

Daenerys και Khal Drogo (1ος κύκλος, 2ο επεισόδιο)

Ήταν λίγο άγαρμπος τις πρώτες φορές ο Καλ, αλλά η μικρή δεν θα τον άφηνε έτσι. Έκανε τα ιδιαίτερά της και μετά του έδειξε τον άλλο τρόπο, τον πιο αισθησιακό και ερωτιάρικο.

Daenerys και υπηρέτρια (1ος κύκλος, 2ο επεισόδιο)



Η προφεσορέσσα στο σεξ υπηρέτριά της τής μίλησε για τη σημασία της οπτικής επαφής την ώρα της συνεύρεσης και τη στάση αμαζόνα, σχολιάζοντας «θα τον κάνεις να του αρέσει, Καλίσι. Οι άνδρες θέλουν αυτό που ποτέ δεν είχαν». Σοφό το κορίτσι.

Daenerys και Daario (4ος κύκλος, 7ο επεισόδιο & 5ος κύκλος, 7ο επεισόδιο)

Αν και της πήρε καιρό να ξεπεράσει τον χαμό του όμορφου Ντοθράκι της, η Daenerys έκανε το επόμενο βήμα με τον Daario. Και δεν τα πήγε καθόλου άσχημα.

Daenerys και Jon (7ος κύκλος, 7ο επεισόδιο)

Αυτόν τον ερωτικό συνδυασμό τον περιμέναμε σε όλο τον 7ο κύκλο να σκάσει και επιτέλους έγινε. Άσχετα αν τα παιδιά είναι συγγενείς και δεν το γνωρίζουν. Στην τελική δεν είναι και δίδυμα αδέλφια (ακούτε οι Lannisters?). Η θεία με το ανίψι της είναι, που ηλικιακά θα μπορούσαν να είναι συμμαθητές.

Jon και Ygritte (3ος κύκλος, 5ο επεισόδιο)

Η πρώτη μεγάλη αγάπη του Jon ήταν βέβαια η άγρια Ygritte. Ωραιότατη η σκηνή στη σπηλιά με τα θερμά λουτρά, δείχνοντας τελικά ότι ο Jon Snow «κάτι» ξέρει.

Robb και Talisa (3ος κύκλος, 7ο επεισόδιο & 2ος κύκλος, 8ο επεισόδιο)

Οι πιο ωραίες ερωτικές σκηνές είναι αυτές που έχουν και συναίσθημα. Πείτε με ρομαντική, πείτε με ξεπερασμένη, θα το αντέξω, αλλά όπως και να το δεις, αυτό που σου βγάζει μία τέτοια σκηνή όταν υπάρχει και love είναι διαφορετικό.

Loras και Renly (αλλά και Loras και Olyvar – 5ος κύκλος, 1ο επεισόδιο)

Αν και το Game of Thrones είναι γεμάτο από γυναικεία κορμιά που κάνουν διαγωνισμό τελειότητας, υπάρχουν λίγες στιγμές που φαίνεται και αρσενική σάρκα. Από τη σειρά δεν έλειψαν και οι gay sex στιγμές, με πρωταγωνιστή αρκετές φορές τον Loras.

Oberyn, Ellaria, Olyvar και κάποιες ακόμα (4ος κύκλος, 3ο επεισόδιο)

Τα παιδιά είναι φιλήδονα και δεν ντρέπονται για αυτό. Dorne – Kings Landing σημειώσατε 1.

Tyrion και Shae (1ος κύκλος, 9ο επεισόδιο)

Μικρός στο μάτι, μεγάλος στο κρεβάτι ο αγαπημένος όλων Tyrion. Αν και αγάπησε και εξαπατήθηκε, τον πρώτο καιρό τον βλέπαμε να μπαινοβγαίνει στους ερωτικούς οίκους και να ζει μία ζωή YOLO.

Πλέον έχει ηρεμήσει. Ας τον θυμηθούμε στις μεγάλες στιγμές του.

Missandei and Grey Worm (7ος κύκλος, 2ο επεισόδιο)

Μία από τις πιο τρυφερές και συνάμα ερωτικές στιγμές της σειράς ήταν αυτή μεταξύ της εξωτικής Missandei και του για πάντα πιστού στρατιώτη Grey Worm.

Δύο άνθρωποι πάντα αυστηροί με όλα, με μία ζωή σχεδόν ρομποτική, αφήνονται στο αμοιβαίο συναίσθημά τους και εξομολογούνται την αγάπη τους.

Αν και ευνούχος φρόντισε για την καλοπέραση της καλής του, που το μοιράστηκε και με τη βασίλισσά της. Πολλές καρδούλες.

Όπως είδατε σας είχαμε και τα επεισόδια αν επιθυμείτε να ανατρέξετε. Θυμίζουμε ότι μπορείτε αποκλειστικά και μόνο μέσω του «GOT Boxset» με τους 7 κύκλους, το οποίο είναι διαθέσιμο στο Nova On Demand από 1/3 έως 30/6.

Για την ώρα βέβαια πρώτη προτεραιότητα είναι ο τελευταίος 8ος κύκλος που θα κάνει πρεμιέρα 14 Απριλίου. Στην Ελλάδα θα προβληθεί αποκλειστικά και ταυτόχρονα με την Αμερική, από τη Nova.

Λέτε να ξαναδούμε Daenerys και Jon στο κρεβάτι; Υπομονή. Μετράμε αντίστροφα.