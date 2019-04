Μετά από τον μαραθώνιο των τελευταίων 8 ετών, φέτος κάποιος από τους ήρωες μας θα το σηκώσει, που σημαίνει θα βγει ο απόλυτος νικητής, ο κατέχων τον Σιδερένιο Θρόνο.

Αλλά ας πάρουμε τις θεωρίες του τέλους της σειράς μία προς μία. Σε κάποια από αυτές (λογικά σκεπτόμενη, σε αυτό το παράλογο κατά τα άλλα σύμπαν) θα πέσει η μπίλια.

Αυτός ο τελευταίος 8ος κύκλος, που θα κάνει πρεμιέρα στις 14 Απριλίου, θα προβληθεί στην Ελλάδα αποκλειστικά και ταυτόχρονα με την Αμερική, όπως συνήθως, από τη Nova.

Φωτο: Helen Sloan/HBO

Οι θεωρίες λοιπόν (όχι συνωμοσίας) όσον αφορά στο τέλος του επικού αυτού σπλατεροδράματος είναι διάφορες και όλες φέρουν τη δική τους λογική εξήγηση. Και όπως λέει και το ομορφοκόριτσο του Westeros, Cersei: «Όταν παίζεις το Παιχνίδι των Θρόνων, κερδίζεις ή πεθαίνεις. Δεν υπάρχει μέση οδός».

Η πρώτη θεωρία και λιγότερο πειστική είναι ότι το Παιχνίδι των Θρόνων θα το κερδίσει ο θεούλης και αγαπημένος όλων νάνος Tyrion Lannister.

Υπάρχουν αρκετοί που εκτιμούν ότι ο Tyrion δεν είναι ο γιος του Tywin, αλλά το νόθο παιδί της Joanna Lannister και του Mad King Aerys Targaryen (γνωρίζουμε από τα βιβλία για το φλερτ των δύο). Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι οι δράκοι τον συμπαθούν, γεγονός που τον κάνει ετεροθαλή αδελφό της Καλίσι, σύμμαχο του Jon Snow και τελικά διεκδικητή του Θρόνου.

Η φιγούρα που εγείρει τις περισσότερες ερωτήσεις όμως από όλους τους ήρωες μας είναι αδιαμφισβήτητα ο Bran. Κάποιοι λένε ότι είναι αυτός που θα σώσει τα Βασίλεια από τον Night King ως χαρισματικός, κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι ο ίδιος ο Night King και κάποιοι άλλοι ότι όλη αυτή η ιστορία είναι ένα όνειρό του, καθότι ο ίδιος βρίσκεται σε κώμα από το ατύχημα που έπαθε στην πρώτη σεζόν.

Ένα άλλο σενάριο βάζει τις αδελφές του Βορρά, τις Stark, να βγαίνουν μπροστά. Η Sansa έχει κερδίσει πάλι το Winterfell, η Arya έχει γίνει μία Kill Bill (χωρίς τον Bill) που συν τοις άλλοις αλλάζει και πρόσωπα, χάρη στην εκπαίδευση που πήρε με τους Faceless Men, οπότε δεν είναι για να μην τις λαμβάνεις υπόψη ως διεκδικήτριες... και ερχόμαστε στο επόμενο δυνατό σενάριο.

Φωτο: Helen Sloan/HBO

Μία εκ των πιο δυνατών παικτών είναι αδιαμφισβήτητα η Daenerys Targaryen. Είναι Targaryen, έχει δράκους και αρκετούς πιστούς συντρόφους.

Μάλιστα υπάρχει και μία προφητεία (βλέπε 5ο κύκλο) που έλεγε στη Cersei ότι θα παντρευτεί τον Robert Baratheon (συνέβη), θα κάνει τρία παιδιά (συνέβη), τα οποία θα πεθάνουν πριν από αυτή (συνέβη) και ότι μία πιο όμορφη και πιο νέα βασίλισσα θα της πάρει τον θρόνο (αναμένουμε).

Αν δεν εμφανιστεί από το πουθενά καμία ουρανοκατέβατη ξεχασμένη, τότε μάλλον η προφητεία φωτογραφίζει την Καλίσι, τι λέτε;

Στις ίδιες περίπου πιθανότητες, μάλλον και πιο ενισχυμένες, κινείται και η υποψηφιότητα του Jon Snow για τον Θρόνο. Ο τύπος από αδιάφορος νόθος γιος του Σταρκ, αποδείχθηκε γόνος δύο εκ των πιο σημαντικών οικογενειών των Επτά Βασιλείων: γιος του πρίγκιπα Rhaegar Targaryen και της Lyanna Stark.

Για να μη θυμηθούμε ότι έχει αναστηθεί (ούτε ο θάνατος δεν τον σταμάτησε) και ότι η Melisandre έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτόν.

Σημειώνεται ότι και στη δική του περίπτωση υπάρχει μία προφητεία που αναφέρεται ότι μπορεί να είναι ο AzorAhai (που σημαίνει ο υποσχόμενος πρίγκιπας), ο οποίος θα νικήσει το σκοτάδι (στην περίπτωσή μας τον Dark Night) με το σπαθί που είναι γνωστό ως «Lightbringer» (αυτό που φέρει το φως).

Βέβαια, υπάρχει και το ενδεχόμενο (άλλο σενάριο) τώρα που έχει συμβεί το ρομάντζο μεταξύ Daenerys και Jon, να τους δούμε μαζί να διεκδικούν τον Θρόνο ως Βασιλιάς και Βασίλισσα. Πολύ ρομάντζο θα μου πείτε για το GOT και πολύ happily ever after.

Γι' αυτό έχει φροντίσει μία άλλη θεωρία (τη βρήκαμε στο Mashable) που λέει ότι αφού ενωθούν εις γάμου κοινωνίαν, ο Jon θα χρειαστεί, ως Azor Ahai, να βυθίσει ένα σπαθί στο στήθος της γυναίκας του προκειμένου να κερδίσει τη δύναμή της. Αυτό πράγματι θυμίζει τις καλές ανατρεπτικές στιγμές της σειράς.

Για τελευταίο σενάριο αφήσαμε το πιο μαύρο και άραχνο, κάτι που από την άλλη δεν θα μας έκανε και τόσο πολύ εντύπωση... Είναι έξυπνος, έχει χιλιάδες στρατό, έχει δράκο και δεν πεθαίνει (τουλάχιστον με τους συμβατικούς τρόπους).

Ο λόγος βέβαια για τον Night King που μπορεί απλά να περάσει και να τους σκοτώσει όλους –γιατί απλά μπορεί–, κάνοντας και τα 7 Βασίλεια δικά του, αυτή τη φορά με νεκροζώντανους.

Τι από όλα αυτά λέτε να βγει αληθινό; Ο χρόνος μετράει αντίστροφα και όλα θα βγουν στο φως (ή θα μπουν στο σκοτάδι) τις επόμενες εβδομάδες.

Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μείνουμε συντονισμένοι στη Nova. Γιατί ο 8ος μπορεί να είναι προ των πυλών, αλλά εμείς μπορούμε να θυμηθούμε τους προηγούμενους και μέσω του καναλιού «Nova Thrones HD» που θα εκπέμπει από 1/4 έως 31/5 και θα προβάλλει 1 κύκλο κάθε εβδομάδα με 2 επεισόδια τις καθημερινές και μαραθωνίους Game Of Thrones τα ΣΚ. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν για πολλές πολύωρες GOT-ικές βραδιές με τους φίλους μας. In GOT we trust...