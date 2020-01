Τα viral σχέδια που αναδύονται μέσα από τις διαδηλώσεις του Χονγκ Κονγκ

Στο Χονγκ Κονγκ, το συνεχιζόμενο κίνημα διαμαρτυρίας αφήνει το σημάδι του σε πραγματικό χρόνο μέσω της τέχνης. Στα κτίρια και στους δημόσιους χώρους, οι εικονογραφήσεις και τα σχέδια απεικονίζουν ένοπλους αστυνομικούς να αντιμετωπίζουν διαδηλωτές με κίτρινα καπέλα, ομπρέλες και μάσκες αερίων.

Οι καλλιτέχνες διαδίδουν το έργο τους ανώνυμα από όλο τον κόσμο στην κρυπτογραφημένη εφαρμογή μηνυμάτων Telegram - την ίδια μέθοδο χρησιμοποιούν και για να σχεδιάσουν τις διαδηλώσεις, οι οποίες είναι αποκεντρωμένες και χωρίς κανέναν αρχηγό. Η τέχνη και η πολιτική συνδέονται με έναν μοναδικό τρόπο μέσα στην πόλη, ενισχύοντας τον αγώνα που στηρίζεται κυρίως στη νεολαία, εναντίον των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

“We Will Win” by Badiucao

“Our Vantage” by Harcourt Romanticist

“From 1989 to 2019” by Three Hands Monkey