Ένα επεισόδιο απομένει αλλά πολλοί οπαδοί της σειράς έχουν ήδη καταλήξει στην απόφασή τους για τον τελικό κύκλο: Δεν τους αρέσει. Ο παραπάνω πίνακας στο άρθρο των New York Times με τίτλο "Is the Last Season of 'Game of Thrones' Bad? We Charted Fans' Ratings", απεικονίζει μια ατελή αλλά ενδεικτική μέτρηση της επιτυχίας μιας σειράς βασισμένη στην αξιολόγηση των χρηστών του IMDb (internet movie database). Στον πίνακα, όπως και στους παρακάτω, απεικονίζεται ο μέσος όρος με άριστα το 10.

Το "Game of Thrones" έχει πάρει τις περισσότερες αξιολογήσεις από οποιαδήποτε άλλη σειρά (πάνω από 2,7 εκατομμύρια μέχρι στιγμής στους οκτώ κύκλους του) στο IMDb αλλά στον τρέχοντα, τελευταίο κύκλο του, η πτώση στη βαθμολογία είναι αισθητή, ειδικά στα δύο επεισόδια πριν το τελευταίο, τα οποία σημειώνουν δραματική πτώση, ειδικά αν συγκριθούν με «επικά» επεισόδια προηγούμενων κύκλων όπως το "The Rains of Castamere" (γνωστό και ως αυτό με τον Κόκκινο Γάμο), το "Hardhome" ή το "Battle of the Bastards".

Game of Thrones, κύκλος 6, επεισόδιο 9: “Battle of the Bastards”. Φωτ.: HBO

Βεβαίως, οι χρήστες που βαθμολογούν επεισόδια σειρών στο ΙΜDb δεν αποτελούν απολύτως αντιπροσωπευτικό – ούτε «τυχαίο» δημοσκοπικά - δείγμα του αμερικανικού τηλεοπτικού κοινού αλλά ούτε και των οπαδών του Game of Thrones εν γένει. Επίσης είναι πιο πιθανό να σπεύσει να βαθμολογήσει κάποιος έντονα δυσαρεστημένος χρήστης παρά κάποιος που είχε θετική ή ενθουσιώδη άποψη για κάποιο επεισόδιο.

Η εικόνα όμως που προκύπτει στον πίνακα μοιάζει να συμπίπτει με την άποψη της «επίσημων» κριτικών στα διάφορα μέσα, οι οποίοι είχαν υπάρξει σαφώς πιο θετικοί στα σχόλια τους για τους προηγούμενους κύκλους. Κάποιοι από τους πιο φανατικούς οπαδούς της σειράς μάλιστα ξεκίνησαν διαμαρτυρία με αίτημα να γυριστεί από την αρχή ο τελευταίος κύκλος και τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές οι υπογραφές έχουν ξεπεράσει τις 700.000.

Δημοφιλείς σειρές με σημαντική πτώση βαθμολογίας του IMDb για τον τελευταίο κύκλο τους

Το "Dexter" σημείωσε μια συντριπτική πτώση στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς μετά από μια σειρά εντελώς απίθανων ανατροπών σε μια μάταια αναζήτηση κάποιου είδους χάπι έντ για τον κατά συρροή δολοφόνο κατά συρροή δολοφόνων πρωταγωνιστή του. Σε άλλες σειρές πάντως με πολυαναμενομένο και πολυσυζητημένο φινάλε, οι αξιολογήσεις κινήθηκαν σε μέτρια ως ικανοποιητικά επίπεδα. Το τέλος του "Lost", το οποίο άφησε πιο πολλά ερωτήματα παρά απαντήσεις, είχε σκορ 8.3, ενώ το φινάλε των "Sopranos" που τελειώνει ξαφνικά με μαύρη την οθόνη, είχε αντίστοιχα υψηλό σκορ (9.1) με όλα σχεδόν τα προηγούμενα επεισόδια της σειράς.

Δημοφιλείς σειρές με ενισχυμένη την βαθμολογία του IMDb για τον τελευταίο κύκλο τους

Σχετικά με τις κωμικές σειρές οι οποίες σχεδόν πάντα ολοκληρώνονται με υψηλές βαθμολογίες από το κοινό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι - αντίθετα από τις δραματικές – οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις από το φινάλε είναι σίγουρα χαμηλότερες.

Κάποιες επιφανείς δραματικές σειρές πάντως κατάφεραν να βρουν ένα όσο το δυνατόν ιδανικό φινάλε, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα. Αποκορύφωμα βεβαίως αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο του "Breaking Bad" (το «ιερό δισκοπότηρο» των φινάλε σειρών) με μέσο όρο στους χρήστες του IMDb, 9.9. Όπως είχε παραδεχτεί πρόσφατα και ο Don Weiss, εκ των παραγωγών του Game of Thrones, αυτό είναι το άπιαστο όνειρο για κάθε σειρά: «Ελπίζω ιδανικά σε ένα φινάλε τύπου Breaking Bad όπου η μοναδική διχογνωμία θα είναι: να του βάλω Α ή A+;».

Με στοιχεία από τους New York Times