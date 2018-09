ADVERTORIAL

Έρχεται σύντομα στην ελληνική τηλεόραση/χώρα μας, μια μοναδική ιστορία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, όπως το BBC ξέρει να κάνει και να μας καθηλώνει στις οθόνες μας. Όσο για το καστ, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά όταν στον πρωταγωνιστικό ρόλο είναι ο Hugh Grant, σε μία από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας του, σε σκηνοθεσία Stephen Frears. Διάφορες φωνές του χώρου μιλάνε ακόμα και για βραβεία BAFTA.

Μαζί του ο Ben Whishaw, με τον οποίο οι δρόμοι τους τα τελευταία χρόνια συνέχεια συναντιούνται, αν σκεφτεί κανείς ότι είναι η τρίτη φορά που εμφανίζονται μαζί μέσα σε λίγα χρόνια. Θυμίζουμε ότι είχαν ξανασυνεργαστεί στο Cloud Atlas (2012) και στο Paddington 2 (2017).

Η τηλεοπτική σειρά A very English scandal, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του John Preston, αποτελείται από μόλις 3 επεισόδια και έκανε πρεμιέρα τον Μάιο στο BBC One και τον Ιούνιο στον έτερο παραγωγό Amazon Prime. Στην Ελλάδα επιτέλους έφτασε και θα το χαρούμε όλοι οι συνδρομητές της Nova από τις 25 Σεπτεμβρίου.

Αλλά για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το σκάνδαλο που τάραξε τα νερά στους γαλαζοαίματους της Γηραιάς Αλβιώνας. Ασφαλώς περιλαμβάνει σεξ, που αν συνδεθεί με πολιτικό πρόσωπο σε πολύ υψηλά κλιμάκια -και μάλιστα πολύ κοντά στην ανάληψη ακόμα και της πρωθυπουργίας της πάλαι ποτέ αυτοκρατορίας-, το αποτέλεσμα είναι εκρηκτικό.

Αν υπολογιστεί και το γεγονός ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει γυναίκα και παιδί, με τον εραστή να είναι ένας νεαρός ιπποκόμος, πανέμορφος και φευγάτος, έχουμε το best seller of the year. Ο πολιτικός τελικά κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας του εραστή του, γεγονός που απογειώνει την ιστορία σε best seller of the century, αν αναλογιστεί κανείς ότι τέτοιο σκάνδαλο δεν ξανάζησε η χώρα.

Τρία χρόνια κράτησε η ιστορία, από το 1976 που ο πολιτικός Τζέρεμι Θορπ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη θέση του προέδρου του κόμματος των Φιλελευθέρων έως το 1979 όπου και έγινε το δικαστήριο, αθωώνοντας τον μεν αλλά στοιχίζοντάς του την πολιτική του καριέρα. Στις εκλογές του 1979 ο κάποτε μεγάλος άνδρας της Βουλής δεν κατάφερε να ξαναβγεί και αποσύρθηκε στην οικία του.

Όλη αυτή η ιστορία κράτησε περίπου 15 χρόνια για να ξανανοίξει το 2015 λόγω κάποιων νέων στοιχείων και να ξανακλείσει το 2018 λόγω ανεπάρκειας αυτών. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή και ίσως για αυτό κατάφεραν να γυρίσουν τη σειρά από την οπτική μάλλον περισσότερο του ζώντος εραστή Νόρμαν Σκοτ.

Ο ίδιος ποτέ δεν αποδέχθηκε καμία από τις κατηγορίες, κάτι που οι δημιουργοί της σειράς φαίνεται να μην πήραν τόσο σοβαρά υπόψη.

Χάριν ιστορίας, η ομοφυλοφιλία στη Μεγάλη Βρετανία αποποινικοποιήθηκε το 1967 (με το Sexual Offences Act 1967), που σημαίνει ότι η σχέση που του καταλογίζει ο «εραστής» του, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ήταν παράνομη.

Τη νέα αυτή τηλεοπτική σειρά του BBC μπορούμε να την απολαμβάνουμε σε Α' τηλεοπτική προβολή στη Nova κάθε Τρίτη από τις 25/9. Stay tuned!