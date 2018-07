Calexico

Κορίτσια μου, το καλοκαίρι διανύει το δεύτερο μήνα και εμείς έχουμε βάλει πλέον τα πιο καλοκαιρινά μας. Ήδη οι περισσότερες από εμάς έχουν χαρεί τα πρώτα μπάνια, έχουν πάρει το πρώτο –και δεύτερο μην πω- χρώμα και απολαμβάνουν τα όσα πολλά συμβαίνουν εντός και εκτός πόλης.



Τα αρσενικά είναι μεταξύ Μουντιάλ και Στοιχήματος, να είναι καλά ο ΟΠΑΠ που έχει φροντίσει πάλι να κάνει το παιχνίδι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Μέχρι και εγώ έπαιξα τις προάλλες, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, υπέρ του Μεξικού που έπαιζε με τη Γερμανία και venceremos και άλλα τέτοια ωραία που ακολούθησαν τη νίκη μας.

Αλλά επειδή το Μουντιάλ συνεχίζεται και εμείς δεν σκοπεύουμε να μείνουμε κλεισμένες σπίτι, μπορούμε άλλωστε πάντα μετά να δούμε τα high lights στις σχετικές μουντιαλικές εκπομπές, σας έχω την καλύτερη πρόταση για τις 3 Ιουλίου.



Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, έρχονται οι αγαπημένοι μας Calexico «Live at Acropolis». Οι, προερχόμενοι από την Τουσόν της Αριζόνας, Calexico –όπως η ομώνυμη πόλη στα σύνορα του Μεξικού με την Καλιφόρνια− μας γεμίζουν μελωδίες για πάνω από 20 χρόνια. Οι μουσικές τους συνδιάζουν παραδοσιακούς λάτιν ήχους όπως είναι οι conjunto, mariachi, tejano, cumbia αλλά και τζαζ, κάντρυ και post-rock, φτιάχνοντας αυτό που ονοματίζουμε πλέον desert noir.



Φανταστείτε λοιπόν αυτήν τη μουσική ποικιλία σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς χώρους της χώρας. Θα ακούσουμε τόσο τραγούδια από το νέο τους άλμπουμ «The Thread That Keeps Us», όσο και αγαπημένες επιτυχίες όπως οι «Alone again Or», «Crystal Frontier», «Missing», «Stray» και άλλες.



Ποιοι είναι όμως οι Calexico; Δείτε παρακάτω και δώστε βάση στα όργανα που παίζει ο καθένας... Τουλάχιστον εντυπωσιακό. Joey Burns (φωνητικά, κιθάρα, τσέλο, κοντραμπάσο), John Convertino (ντραμς, κρουστά, βιμπράφωνο, μαρίμπα, ακορντεόν), Jacob Valenzuela (φωνητικά, τρομπέτα, βιμπράφωνο, πλήκτρα), Martin Wenk (τρομπέτα, ακορντεόν, κιθάρα, synth, βιμπράφωνο, συνοδευτικά φωνητικά), Scott Colberg (κοντραμπάσο, ηλεκτρικό μπάσο), Sergio Mendoza (πιάνο, φαρφίσα), Jairo Zavala (μπουζούκι, βαρύτονη κιθάρα, φωνητικά).



Αν πάλι οι διαθέσεις σας είναι λιγότερο μελωδικές, στο Βεάκειο Θέατρο παίζει την ίδια μέρα η «Μαντάμ Σουσού» του Δημήτρη Ψαθά σε διασκευή – απόδοση κειμένου Δήμητρας Παπαδοπούλου και σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο η αγαπημένη όλων Δήμητρα Παπαδοπούλου.



Εγώ πάντως πριν ή μετά τους Calexico θα κινηθώ σε κάποια από τις διάφορες ωραιότατες αυλές του κέντρου. Θα είναι πριν τη συναυλία για ψαγμένο φαγητό στο Alerio του Μεταξουργείου; Θα είναι μετά τη συναυλία για ποτάκι στην ωραιότερη -για μένα εδώ και χρόνια- αυλή της πόλης του Six D.O.G.S.; Θα είναι στο ιδιαίτερο αίθριο (από το 1870) του χώρου τέχνης T.A.F.- The Art Foundation στο Μοναστηράκι, για να δούμε και κάποια από τις ενδιαφέρουσες εκθέσεις σύγχρονων καλλιτεχνών; Μπορεί να είναι και ο όμορφος χώρος με την vintage αισθητική του Upupa Epops στα Κάτω Πετράλωνα για κανένα ψαγμένο κοκτέιλ.



Ό,τι και να είναι, το σίγουρο είναι ότι όλοι -αρσενικά football lovers αλλά και θηλυκά summer lovers- θα περάσουμε υπέροχα!