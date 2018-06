ADVERTORIAL



Από πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να εύχεται σε αγαπημένους, φίλους και γνωστούς να κάνουν πολλά ταξίδια. Είναι το καλύτερο value for money δώρο που μπορείς να κάνεις. Γιατί στο μέλλον δεν θα έχεις να θυμηθείς κάτι που αγόρασες αλλά μια χώρα που επισκέφτηκες, ένα ποτάμι που διέσχισες, ένα παζάρι όπου χάθηκες με τους φίλους σου.

Για αυτό, τώρα που μπήκε το καλοκαίρι και υπάρχει χρόνος -ελλείψει πολλών υποχρεώσεων- να δεις τι μπορείς να κάνεις travel-wise με αυτό. Να συνδυάσεις λίγο ελληνική θάλασσα και ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Η Ευρώπη άλλωστε είναι μια κούκλα, με δεκάδες προορισμούς και ομορφιές να γεμίσουν το μάτι και το μυαλό σου.

Εξάλλου, η φεστιβαλική φρενίτιδα που έχει χτυπήσει τη χώρα μας είναι χαρακτηριστικό πολλών μεγάλων πόλεων για αυτό και σου έχω κάποιες προτάσεις για να το ρίξεις έξω όπως λέμε εξω-τερικό.

Θα ξεκινήσω με τον έρωτα που ακούσει στο όνομα Βαρκελώνη. Η πρωτεύουσα της Καταλονίας είναι ένας αγαπημένος προορισμός για μας τα ελληνόπουλα. Λίγο η θάλασσα, λίγο η αρχιτεκτονική και η εξωστρέφεια που τη χαρακτηρίζει, λίγο η Μπάρτσα, είναι μια πόλη που θα αγαπήσεις.

Και μπορεί να μην πρόλαβες το Primavera ή το Sonar αλλά από φεστιβάλ και events παίζουν συνέχεια. Αν βρεθείς τον Αύγουστο για παράδειγμα, βασικά στις 10 και 11 Αυγούστου, μην χάσεις το DGTL Barcelona. Μιλάμε για μια συνάντηση από djs όπως οι Jamie Jones, Maceo Plex, Solomun, Amelie Lens που θα σε γεμίσουν με μπιτς μεταξύ ενός φουτουριστικού σκηνικού με κατασκευές και interactive performance art.

Λίγο αργότερα, από 16 έως 22 Αυγούστου, μπορείς να κάνεις ένα ταξίδι λίγο έξω από τη Βαρκελώνη και συγκεκριμένα στο εξίσου παραθαλάσσιο Benicàssim. Εκεί θα έχεις την ευκαιρία να απολαύσεις ένα από τα μεγαλύτερα ρέγκε φεστιβάλ της Ευρώπης, το Rototom Sunsplash με καλλιτέχνες όπως οι: Ben Harper & The Innocent Criminals, Alborosie & Shengen Clan, Fat Freddy's Drop και Jimmy Cliff.

Ο μεγαλύτερος φεστιβαλικός και δη μουσικός προορισμός βέβαια θα είναι για πάντα το Λονδίνο. Είναι η πόλη με τα περισσότερα μεγάλα μουσικά events που συν τοις άλλοις είναι και πολύ όμορφο να το περπατήσεις. Αν δεν έχεις πάει στη μητρόπολη της μουσικής είναι ευκαιρία, γιατί θα το χαρείς και με καλύτερο καιρό. Τώρα τι να πρωτοδείς εκεί και ποιον να πρωτοακούσεις...

Ας ξεκινήσουμε με το British Summer Time στην παρκάρα του Hyde Park. Κράτα ημερομηνίες και σημειώσεις: 6 Ιουλίου οι Roger Waters Us + Them, Richard Ashcroft, Seasick Steve, Squeeze. Στις 7 Ιουλίου οι The Cure, Interpol, Goldfrapp, Editors, Ride. Στις 8 Ιουλίου οι Eric Clapton, Santana, Steve Winwood, Zucchero. Στις 13 Ιουλίου οι Michael Buble, Van Morrison, Banarama, The Feeling, The Shires. Στις 14 οι Bruno Mars, Khalid, DNCE, Charlie Wilson και στις 15 του ίδιου μήνα οι Paul Simon, James Taylor, Bonnie Rait, Johnny Flynn and the Sussex Wit.

Αν είσαι φαν πιο dance, hip hop and R&B ήχων μπορείς πάντα να πας στο φεστιβάλ Lovebox στο Gunnersbury Park. Εκεί στις 13 και 14 Ιουλίου θα έχεις την ευκαιρία να δεις από κοντά τον θεούλη Childish Gambino όπως και τους Skepta, Diplo, SZA και πόλλους άλλους.

Τον Ιούλιο θα παίξουν και άλλα πράγματα ασφαλώς στο Λονδίνο όπως το Somerset House Summer Series με τους ηλεκτροποπ Νορβηγούς Sigrid (11/7) και τη Róisín Murphy (15/7), τους αγαπημένους θεούς του χιπ χοπ The Roots (12/7) και De La Soul (14/7) και τους βετεράνους των decks Don Letts (7/7) και David Rodigan (8/7).

Και αυτά είναι κάποια μόνο που θα πετύχεις αν επιλέξεις αυτόν τον προορισμό. Γιατί μπορείς να πας σε μία άλλη λατρεμένη επίσης πόλη που δεν είναι άλλη από το Βερολίνο. Όσες φορές και να πάω δεν το χορταίνω με την πολυεθνική του ατμόσφαιρα, τα πάρκα και τα ποτάμια του, τα μουσεία και τους ατελείωτους περιπάτους.

Αν το επιλέξεις μπορείς πάντα να επισκεφτείς τη Biennale που τρέχει από τις 9 Ιουνίου μέχρι και τις 9 Σεπτέμβρη ή να πας στα διάφορα φεστιβάλ που θα γεμίσουν με μουσικές και χορούς την πόλη. Μια πρόταση είναι σίγουρα το The Citadel Music Festival που φιλοξενεί πολλά και ενδιαφέρονται ονόματα και φέτος. Θυμήσου στις 19/7 ο Billy Idol, στις 24/7 η Amy Macdonald, στις 17/8 ο Santana, στις 21/8 οι A-ha, στις 24/8 οι Fat Freddy's Drop και στις 29/8 ο Michael Patrick Kelly.

Επίσης στις 21 & 22 Ιουλίου η πόλη θα γεμίσει πολλά χρώματα με το μεγαλύτερο LGTB φεστιβάλ της Ευρώπης, το Lesbian and Gay City Festival στην περιοχή γύρω στη Nollendorfplatz, στο Schöneberg. Αυτή η γιορτή μαζεύει πάνω από 400 χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο και φιλοξενεί ζωντανές εμφανίσεις, εκθέσεις και performances από εκπροσώπους της κοινότητας.

Μια άλλη πολύ όμορφη πόλη πέρα από το Βερολίνο, είναι το πιο γερμανικό Μόναχο. Αν βρεθείς από 13 έως 29 Ιουλίου δεν πρέπει να χάσεις το Kaltenberg Knights' Festival. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που σε γυρίζει αιώνες πίσω στο γοητευτικό Μεσαίωνα με ιππότες και τεχνίτες, τροβαδούρους και κυρίες με φορέματα εποχής, γελωτοποιούς και ζογκλέρ και ασφαλώς την απαραίτητη ροκ συναυλία με ήχους που θα νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε ταινία εποχής. Η απόλυτη μεσαιωνική εμπειρία.

Στα μέσα του μήνα και συγκεκριμένα στις 14 & 15 Ιουλίου θα γιορταστεί και στο Μόναχο η Christopher Street Day σε ανάμνηση της εξέγερσης του Stonewall στη Νέας Υόρκης το 1969. Συναυλίες, drag queens, φτερά και πούπουλα, η απαραίτητη πορεία αλλά και διαγωνισμοί «ποιος θα τρέξει πιο γρήγορα με τακούνια» (εγώ δεν θα τολμούσα να περάσω ούτε απ'έξω) θα γεμίσουν το ΣΚ με γέλια, χορό και χαρά.

Καλό μας ταξιδιάρικο καλοκαίρι!