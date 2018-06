ADVERTORIAL

Η μουσική είναι το αλατοπίπερο της ζωής. Είναι αυτό που την κάνει σίγουρα πιο νόστιμη και δεν είναι τυχαίο που όλοι μας έχουμε συνδέσει τις περιόδους της ζωής μας με τραγούδια, συγκροτήματα που αγαπήσαμε, συναυλίες που έγραψαν ιστορία, που έγιναν κομμάτι της δικής μας προσωπικής ιστορίας.

Τέτοια τραγούδια γεννιούνται καθημερινά και άλλα μένουν για πάντα, ενώ άλλα έρχονται παίζουν το ρόλο τους έστω προσωρινά και αναζωογονούν την καθημερινότητά μας. Ο χρόνος πάντα δείχνει, όπως πάντα, τι θα τον αντέξει και τι θα συνεχίσει να υπάρχει στα χρόνια που έρχονται.

Κάπως έτσι νιώθουμε και όλοι παίρνοντας μια 7up στο χέρι. Την απολαμβάνουμε από πάντα, μας θυμίζει όλα αυτά τα χρόνια σε παραλίες, πάρτι και κάθε λογής event, ενώ ταιριάζει ιδανικά με τα περισσότερα γεύματα εντός και εκτός σπιτιού. Είναι μια αξία που συνοδεύει τη ζωή μας από πάντα και βλέπω να υπάρχει και για πολλά χρόνια ακόμα.

Σε αυτό το πνεύμα των σταθερών αξιών της ζωής μας, σας ξεχώρισα 7 UP τραγούδια. Ελπίζω να σας αρέσουν. Αν έχετε κάτι να προτείνετε, you are most welcome!

Θα ξεκινήσω με τον παντοτινό μου έρωτα Dave Gahan. Ναι, ο τραγουδιστής των Depeche Mode σε μία από τις διάφορες ενδιαφέρουσες συνεργασίες του, αυτή τη φορά με τους Goldfrapp που κυκλοφορούν πάλι –μαζί του- το τραγούδι τους Ocean.

Goldfrapp - Ocean Feat. Dave Gahan

Θα συνεχίσω με τους πολυαγαπημένους Florence + The Machine, με τη νέα (ήδη) επιτυχία τους Hunger, που τους γνωρίσαμε με το Dog days are over, Shake it out, You ve got the love και πολλά άλλα.

Florence + The Machine - Hunger

Δεν θα μπορούσε να λείπει ο θεούλης Gambino από τα 7 up τραγούδια της εποχής. Τον ξέρουμε από την πρώτη του ιδιότητα ως ηθοποιό, και τον είδαμε και ως τραγουδιστή και βασικά performer να κυκλοφορεί ένα βίντεο που συζητήθηκε όσο κανένα άλλο φέτος καθότι καταγγελτικό, καθ'όλα κοινωνικό και πολιτικό. Αξίζει να το δείτε.

Childish Gambino - This Is America

Σε παρόμοιο κλίμα, πιο μελωδικό μουσικά, έρχεται και η καψούρα των μεταεφηβικών μου χρόνων Lenny Kravitz. «Αρκετά» τραγουδάει για όλα τα άδικα του κόσμου, για το Σύστημα που δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε, για τα κοινωνικά, περιβαλλοντολικά και συνολικά ανθρώπινα δικαιώματα με εικόνες που γνωρίζουμε και μας πονάνε ή μας δίνουν δύναμη.

It's Enough - Lenny Kravitz

Θα βάλω και κάτι από τη νέα δουλειά των Arctic Monkeys, που θα την ακούσουμε και live σε λίγες μέρες. Πώς να μην αγαπάς το καλοκαίρι των συναυλιών...

Arctic Monkeys - Four Out Of Five

Όταν έμαθα για αυτήν την επανασύνδεση μόνο δάκρυα που δεν ήρθαν στα μάτια μου. Το καλύτερο ever ελληνικό συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής ξανακυκλοφορεί δίσκο μετά από 20 χρόνια με τον τίτλο «Ουρανός».

Στέρεο Νόβα - Ισορροπία

Για το τέλος, άφησα τον δικό μας πάλι RSN με τη νέα φοβερή δουλειά του που αξίζει την προσοχή όλων μας. Ήδη το πέτυχα σε κάποια ραδιόφωνα και του εύχομαι καλοτάξιδο αυτό και όλα όσα μας ετοιμάζει!

Rsn - Black Sky feat. Thaliah