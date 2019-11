ADVERTORIAL

Το κέντρο της Αθήνας είναι ζωντανός οργανισμός. Κινείται, αναπνέει, αναπτύσσεται, περνάει φάσεις παρακμής και ανασυγκρότησης. Στη δεδομένη χρονική συγκυρία το πετυχαίνουμε σε μια νέα νιότη: μετά τις δυσκολίες των προηγούμενων ετών, την τελευταία διετία η τεράστια τουριστική ανάπτυξη έχει φέρει άλλη πνοή. Αν απέχεις μερικές μέρες από το κέντρο, στην επόμενή σου βόλτα κινδυνεύεις πάντα να πάθεις FOMO με το πόσα νέα μαγαζιά εστιάσης, διασκέδασης ή χώρους διαμονής θα δεις να έχουν ξεπεταχτεί στις μέρες που μεσολάβησαν. Ευτυχώς που με τα απεριόριστα GB του WIND ONE μπορείς να προβείς σε ανελέητο scrollάρισμα στα social media και να κάνεις γρήγορο catch-up με όσα trends μπορεί να έχεις χάσει.



Η Αθήνα λοιπόν αλλάζει. Και μαζί της αλλάζει αναπόφευκτα και η νυχτερινή διασκέδαση, που προσαρμόζεται και ακολουθεί πάντα τις τάσεις και τη ζήτηση. Η αμηχανία και η κατήφεια της κρίσης έχει δώσει τη θέση της σε έναν συγκρατημένο ενθουσιασμό, καθώς οι επιχειρηματίες είναι διατεθειμένοι εκ νέου να επενδύσουν σε φρέσκιες ιδέες και να δουν τους κόπους τους να ανταμείβονται από την προσέλευση του κοινού. Και το κυριότερο: η πόλη μας δεν είναι το νέο Βερολίνο, ούτε η νέα Μαδρίτη: είναι η νέα Αθήνα, μια πόλη με χαρακτήρα, άποψη και στυλ που αποτελεί πρότυπο και έναν από τους πιο hot τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη, για city breaks όλο τον χρόνο.

Πέρα, όμως από την έκρηξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπάρχουν και άλλες κινήσεις στην πόλη που συμβάλλουν στην αναζωογόνησή της. Το εικαστικό γεγονός, για παράδειγμα, της χρονιάς ήταν τα πολυαναμενόμενα εγκαίνια του νέου Μουσείου Γουλανδρή στο Παγκράτι. Η αναγέννηση της πλατείας του Αγίου Σπυρίδωνα στην Ερατοσθένους, οι χιλιάδες επισκέπτες που έσπευσαν να θαυμάσουν τα αριστουργήματα σύγχρονης και μοντέρνας τέχνης της συλλογής Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, μέσα στον πρώτο μήνα λειτουργίας του, ήταν αναμενόμενο να δώσουν ώθηση και στο after museum bar hopping. Ακριβώς απέναντι από το μουσείο άνοιξε πρόσφατα το Ziggy (Ιβύκου 14), ένα κοκτέιλ μπαρ που ωστόσο λειτουργεί και ως all-day χώρος. Από το πρωί μπορούμε να απολαύσουμε ιδιαίτερες ποικιλίες τσαγιού και λαχταριστά bagels ενώ όσο προχωράει η μέρα, τα signature cocktails μάς καλούν να τα ανακαλύψουμε. Μάλιστα, πολλές βραδιές της εβδομάδας τα decks καταλαμβάνει ένα εναλλασσόμενο team από DJs, δίνοντας τον τόνο με τις μουσικές τους επιλογές. New entry στην πιάτσα του Παγκρατίου όμως είναι και η Ομπρέλα (Ερατοσθένους 21), που μετρά λίγους μήνες λειτουργίας και ακολουθεί επίσης τη λογική του all day bar. Το πρωί θα πάμε για καφέ και το βράδυ για δοκιμές από τον ενημερωμένο κατάλογο των κοκτέιλ που περιλαμβάνουν πρωτότυπες πρώτες ύλες. Στη σελίδα τους στο Facebook ανακοινώνουν συχνά-πυκνά και τους DJs που επιμελούνται μουσικά κάποιες βραδιές.



Κατηφορίζοντας προς το εμπορικό τρίγωνο, βρίσκουμε πλέον το Barro Negro (Παπαρρηγοπούλου 15), ένα όμορφο μπαρ που ειδικεύεται στην τεκίλα. Οι άνθρωποι πίσω από αυτή την εξαιρετική ιδέα είναι εκεί για να μας λύσουν όλες τις απορίες γύρω από το αγαπημένο ποτό του Μεξικού και να προτείνουν πάρα πολλές άγνωστες ετικέτες ή δημιουργίες με βάση την τεκίλα. Πιο κάτω, στην κραταιά και πάντα hip πιάτσα της Ηπίτου συναντάμε το Ohmygod (Αξαρλιάν 2), ένα μπαρ ζεστό και φιλόξενο που φιλοδοξεί να μας κάνει να αναφωνήσουμε #OMG (και να hashtagάρουμε αναλόγως στα social media) με τη street φιλοσοφία του και τις επιλογές του καταλόγου. «Satan is Happy with Your Progress» αναφέρει περιπαιχτικά η νέον ταμπέλα που δεσπόζει στο εσωτερικό του, ενώ το soundtrack του δεν κρύβει την αγάπη του για το ροκ.



Συνεχίζοντας προς του Ψυρρή, μεγάλο buzz έχει προκαλέσει από το καλοκαίρι η άφιξη ενός νέου, εντελώς Instagram friendly μαγαζιού (τελικά το παιχνίδι κρίνεται σε μεγάλο βαθμό στο Instagram, απ' όπου μπορείς πλέον εύκολα να καταλάβεις αν ένα καινούριο spot έχει πραγματικό impact στη ζωή της πόλης, γι' αυτό και το WIND ONE σε φροντίζει και δεν σου στερεί λεπτό από την αγαπημένη συνήθεια του διαδικτυακού networking με mobile data που απλώς δεν τελειώνουν). Το Λοκάλι (Σαρρή 44) αυτοσυστήνεται ως «ελληνική (local, δηλαδή) pub», καθώς ακόμα και το όνομά του αποτελεί έναν ενδιαφέροντα νεολογισμό. Καταλαμβάνει τον παλιό θερινό κινηματογράφο Σινέ Ψυρρή (η εξωτερική αυλή είναι ιδανική για τους καλοκαιρινούς μήνες) και την αίθουσα ενός εστιατορίου και κάνει mingle σε κάτι πραγματικά πρωτότυπο. Κι εδώ ο καφές είναι προσεκτικά επιλεγμένος, η κουζίνα είναι σύγχρονη, αλλά με σαφείς ελληνικές βάσεις, και τα κοκτέιλ ακολουθούν το όλο local concept, θέτοντας ως κύριο συστατικό τους ελληνικά αποστάγματα όπως το τσίπουρο και το ούζο.



Και κάτι ακόμα: Μπορεί να υπάρξει αυθεντικό νέο ροκάδικο και μάλιστα στην πιο συζητημένη και πολυσύχναστη πιάτσα της πόλης; Κι όμως, η Strakastruka που άνοιξε στο Κουκάκι (Δημητρακοπούλου 96-98) θα ικανοποιήσει και με το παραπάνω τους λάτρεις του κραταιού μουσικού είδους. Και φυσικά υπάρχει κάτι που να ταιριάζει περισσότερο με γνήσιες ροκιές από την μπίρα; Όχι βέβαια, γι' αυτό και ο κατάλογος που ανανεώνεται σε τακτά διαστήματα παρέχει διαφορετικές επιλογές, από τις πιο γνωστές και αγαπημένες, μέχρι άγνωστες μικρές ετικέτες που περιμένουν να τις ανακαλύψουμε.