Η Κάιλι Τζένερ, η γυναίκα που έκανε εσχάτως μόδα ξανά τα φουσκωμένα χείλη, απαρνείται το τρεντ, καθώς αποκάλυψε πως αφαίρεσε όλο το ένθεμα.

Η 20χρονη ριάλιτι σταρ παραδέχθηκε την αλλαγή όταν πολλοί θαυμαστές της παρατήρησαν σε μια φωτογραφία της που δημοσίευσε την Κυριακή πως δείχνει «σαν την παλιά Κάιλι».

Όπως έχει πει η ίδια, έβαλε το πρώτο της ένθεμα στα χείλη όταν ήταν 16 ετών, επειδή ένα αγόρι της εξεπλάγη που φιλάει τόσο καλά παρόλο που έχει «μικρά χείλη».

«Ξεφορτώθηκα όλα μου τα ενθέματα», ήταν η απάντηση στα σχόλια των θαυμαστών της, που δήλωσαν κατενθουσιασμένοι με την αλλαγή.

Στη φωτογραφία η Κάιλι ποζάρει φορώντας ένα στενό μαύρο κορμάκι με ψηλόμεσο επίσης μαύρο παντελόνι, δίπλα στην καλή της φίλη Αναστασία Καρανικολάου.

Σχετικά με την παρατήρηση του τότε αγοριού της, έχει πει: «Είχα πάρα πολύ μικρά χείλη και ήταν το πρώτο μου φιλί κι αυτός ο τύπος θυμάμαι μου είπε, "Δεν πίστευα πως θα φιλούσες τόσο ωραία επειδή έχει πολύ μικρά χείλη". Το είχα πάρει πολύ βαριά».

Ξεκίνησε να βάζει ενθέματα όταν σε ηλικία 16 ετών, μετά την παρότρυνση της μακιγιέζ Τζόυς Μπονέλλι. Βέβαια η ίδια επανειλημμένα αρνείτο πως έχει ενθέματα. Μάλιστα δημιούργησε και μια σειρά από λιπ-γκλος που ενισχύουν τα χείλη, με την επιχείρησή της με καλλυντικά να ξεπερνά πλέον σε αξία τα 420 εκατομμύρια δολάρια.

H Κένταλ με την αδερφή της Κάιλι στην πρεμιέρα της ταινίας «Justin Bieber: Never Say Never» στο Λος Άντζελες, τον Φεβρουάριο του 2011. (EPA/MIKE NELSON)

Η έγκυος Κιμ Καρντάσιαν με την Κάιλι Τζένερ στην απονομή των βραβείων MTV τον Απρίλιο του 2013. (EPA/PAUL BUCK)

«Νιώθω πως όλοι το συζητούν εδώ και μήνες και βασικά το έχω σιχαθεί. Στις φωτογραφίες μου τα σουφρώνω [τα χείλη] πάρα πολύ. Θεωρώ πως τα μεγάλα χείλη είναι καταπληκτικά», είχε πει σε συνέντευξή της το 2014. Ωστόσο ένα χρόνο αργότερα, σε ένα επεισόδιο του Keeping Up With The Kardashians παραδέχθηκε την αλήθεια.

«Όταν ένας τύπος σου λέει κάτι τέτοιο... Δεν ξέρω, με επηρέασε πάρα πολύ. Δεν ένιωθα ούτε ποθητή ούτε όμορφη. Έχω προσωρινά ενθέματα στα χείλη. Είναι απλώς μια ανασφάλειά μου και αυτό που ήθελα να κάνω. Θέλω να παραδεχθώ αυτό που έκανα στα χείλη, αλλά ο κόσμος με κρίνει τόσο εύκολα στα πάντα, οπότε γυρόφερνα την αλήθεια, αλλά δεν είπα ψέματα», είχε πει χαρακτηριστικά η Κάιλι.

Αργότερα παραδέχθηκε πως ίσως το παράκανε όταν ξεκίνησε τις ενέσεις. «Όταν το κάνεις πρώτη φορά, μπορεί τα χείλη να βγουν μεγαλύτερα από τη μια πλευρά. Πήγαινα πίσω και τους έλεγα πως έπεσαν και θέλω μεγαλύτερα. Αλλά το παράκανα. Ήταν πολύ επίπονο», είχε δηλώσει.