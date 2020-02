Φτάνοντας την αδρεναλίνη στα άκρα στη Μουσκάτ της Ομάν

Ο Ολλανδός κινηματογραφιστής Bas van Est σε συνεργασία με την ομάδα Off The Richter αποφάσισαν να θέσουν στο επίκεντρο του παραπάνω φιλμ μια παρέα έφηβων ποδηλατών που ονομάζεται «Bousher Bike Life Crew». Η συγκεκριμένη ομάδα πήρε το όνομά της από τους αμμόλοφους που υπάρχουν στην πόλη Μουσκάτ της Ομάν.



Ως αποτέλεσμα της συνεχόμενης βιομηχανικής επέκτασης που γνωρίζει η Ομάν, οι έρημοι αλλά και ορισμένα άγονα μέρη έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον για κατασκευαστικά πρότζεκτ, ενώ παράλληλα αυτά τα μέρη χρησιμοποιούνται και για αγώνες με μηχανές.



«Λόγω του ότι υπάρχουν γερανοί γύρω από τους αμμόλοφους της περιοχής Bousher, ο χώρος που απομένει για τους ποδηλάτες είναι περιορισμένος», εξηγεί ο Bas van Est, φωτογράφος και συν-σκηνοθέτης του φιλμ. Εκτός αυτού, σημειώνει ότι η σχέση ανάμεσα σε αυτούς τους έφηβους και τις αρχές μοιάζει κάπως με το παιχνίδι της γάτας με τον ποντικό.



Το «Everything is Temporary» ουσιαστικά είναι μια ωδή στους νεαρούς, ατρόμητους οδηγούς που κινούνται με υψηλή ταχύτητα σε αστικά αλλά και αμμώδη περιβάλλοντα. Συγχρόνως, ορισμένα πλάνα του φιλμ έχουν γυριστεί από τον Tim Padmos (κάμεραμαν της ομάδας Off The Richter), ο οποίος χρειάστηκε να ανέβει πάνω σε μια μηχανή που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.



«Ο τρόπος με τον οποίο δρα, αντιδρά και συμπεριφέρεται αυτή η νέα γενιά μέσα σε συνθήκες ελευθερίας αποτελεί μέρος του πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον της χώρας», καταλήγει ο Bas van Est.





@Nowness