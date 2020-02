Καταρρίπτοντας το στίγμα των μανιταριών μέσω της τέχνης

Πάνω από 40 καλλιτέχνες, μουσικοί και σχεδιαστές κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια νέα έκθεση στο Somerset House του Λονδίνου, με τίτλο «Mushrooms: The Art, Design and Future of Fungi», μέσω της οποίας επιχειρείται να φύγει το στίγμα που υπάρχει για τους μύκητες, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, βρίσκονται και στα μανιτάρια.

Τη σκηνοθεσία του φιλμ, που εστιάζει ακριβώς σε αυτό το θέμα, έχει αναλάβει η Ελίσα Σμιθ-Λέβεροκ, η οποία κατάφερε να δημιουργήσει ένα βίντεο-κολάζ με νέον φωτισμούς και πολύχρωμες σιλουέτες, στην προσπάθειά της να αφηγηθεί την εμπειρία δύο ψυχεδελικών διαβατών που περιπλανώνται στο δάσος.

«Είχα στο μυαλό μου την ψυχεδέλεια και συγκεκριμένα την εποχή που η τέχνη και οι ταινίες θα βασίζονταν σε εμπειρίες ανθρώπων με την ψιλοκυβίνη», δηλώνει η Ελίσα Σμιθ-Λέβεροκ, μιλώντας για την ψυχοτρόπο ουσία που κάνει ορισμένα μανιτάρια "μαγικά". «Θέλησα να παίξω με τα κιτς στοιχεία αυτής της αισθητικής», συνεχίζει η ίδια. «Αλλά με ενδιέφερε επίσης και όλη η επιστήμη των μανιταριών και των μυκήτων, εξετάζοντάς τα ως εξωγήινες οντότητες».





Χάρη στην αστείρευτη φαντασία της σκηνοθέτιδας, το «Mushrooms» θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχει κοινά στοιχεία με το μυκήλιο (το φυτικό μέρος ενός μύκητα), με τέτοιον τρόπο μάλιστα που επεκτείνεται σαν ένα πυκνό δίκτυο από μικροσκοπικές, οπτικές ίνες.

Info:

Η έκθεση «Mushrooms: The Art, Design and Future of Fungi» θα βρίσκεται στο Somerset House του Λονδίνου από τις 30 Ιανουαρίου - 29 Απριλίου 2020.

@Nowness