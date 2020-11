Mariam Mola: Τα αποκαλυπτήρια μίας τεράστιας απατεώνισσας Αν υπήρχε θηλυκή εκδοχή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο "Catch me if you can" θα ήταν αυτή εδώ η γυναίκα

Η Mariam Mola ήταν ένα από αυτά τα κορίτσια που μοιάζουν να έχουν γεννηθεί μέσα στο Instagram: εθισμένη στα πολυτελή προϊόντα των οίκων μόδας, φτιαγμένη για να απολαμβάνει πολυτελή γεύματα στα καλύτερα εστιατόρια του Λονδίνου, μία κινούμενη διαφήμιση πολυτέλειας και πρόκλησης στους δρόμους του Σόχο, στολισμένη με ό,τι πιο ακριβό από τις βιτρίνες των Louis Vuitton, Fendi, Hatton Garden. Με λίγα λόγια έμοιαζε με το κορίτσι που τα είχε όλα. Όμως, πρακτικά η Mola ξεκίνησε από το τίποτα, για να γίνει "αφεντικό" με τις περιουσίες των άλλων. Οι απάτες της δεν στόχευαν μόνο εταιρείες πιστωτικών καρτών και πολυτελείς μπουτίκ, αλλά και απλούς ανθρώπους που κάπως τους άρεσε όλη αυτή η υπόσχεση πολυτέλειας, κάπως ήθελαν να αναπνεύσουν λίγο τον αέρα που εκείνη ανέπνεε, αγνοώντας φυσικά τις πραγματικές της προθέσεις. Και τότε στη ζωή της Mola μπήκε η Tamara που της κίνησε το ενδιαφέρον ένα μάλλον ύποπτο τιμολόγιο που αποδείκνυε πρακτικά ότι ο σύζυγός της είχε πέσει στην ξώβεργα που του είχε στήσει η Mariam. Πολύ σύντομα θα ανακάλυπτε ότι τεράστια χρηματικά ποσά από τον κοινό τους λογαριασμό είχαν μετακινηθεί στα σπάταλα χέρια της απατεώνισσας που άλλαζε ιδιότητες και δραστηριότητες, όπως ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στη διάσημη ταινία "Πιάσε με αν μπορείς". Η Tamara αποφάσισε να κυνηγήσει την απατεώνισσα παίζοντας το παιχνίδι της με τους δικούς της όρους: με ψευδώνυμο άρχισε να ανακαλύπτει το ένα μετά το άλλο τα θύματα της Mariam και συνασπίστηκαν προκειμένου να στήσουν έναν κλοιό που θα αποκάλυπτε την πραγματική της ταυτότητα και δράση. Όσο πιο βαθιά έψαχναν, τόσο μεγαλύτερη απάτη ανακάλυπταν. Για παράδειγμα, μόλις το 2019 η ρημαγμένη από τα χρέη σύζυγος ανακάλυψε ότι η απατεώνισσα δρούσε αυτή τη φορά ως γυναίκα πάστορας σε μία νεοϊδρυθείσα εκκλησία με τον τίτλο SPAC Nation με στόχο να βοηθήσει παιδιά με ανάγκες. Στον κύκλο δράσης της είχε καταφέρει να στρατολογήσει ακόμη και εφήβους που προκειμένου να ανταποκριθούν στις αξιώσεις της "εκκλησίας για τα άπορα παιδιά" έφτασαν στο σημείο να παίρνουν ακόμη και δάνεια και φυσικά να χρεώνονται για να υπηρετήσουν τα ακριβά γούστα της απατεώνισσας - πάστορα... Η εκκλησία και οι πρακτικές αναζήτησης πόρων βρίσκονται πλέον υπό αστυνομική διερεύνηση, η Mariam διαφεύγει και η Tamara ακόμη συγκεντρώνει προσεκτικά θύματα αυτής της γυναίκας σε διάφορες γωνιές της Ευρώπης που επίσης κλαίνε τα χρήματα και το δίκιο τους...