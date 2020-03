Η PETA, η Οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων, δημιούργησε ένα σποτάκι σε χιουμοριστικό ύφος στο οποίο προτείνει να υιοθετήσουμε τις συνήθειες των γατιών μας που στη δεδομένη φάση που περνάει η ανθρωπότητα φαίνεται να είναι οι καλύτερες συμβουλές για την καραντίνα.

Πηγή: PETA (People for the Ethical Treatment of Animals)