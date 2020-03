Τι δεν ήξερες για τους vegans:

Το προσωπικό της PETA, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που αγωνίζεται για την ηθική μεταχείριση των ζώων, απαντά στις πιο συχνές ερωτήσεις που κάνουν οι χρήστες του Ίντερνετ για τους vegans.



Τελικά, κάνουν μπάνιο οι vegans; Είναι ο βιγκανισμός θρησκεία; Μήπως οι vegans βγαίνουν μόνο με άλλους vegans και εν τέλει, είναι όλο αυτό απλώς μια μόδα; Αυτές είναι μερικές μόνο από τις πιο συχνές ερωτήσεις που γίνονται και οι άνθρωποι της PETA απαντούν.

Πηγή: PETA (People for the Ethical Treatment of Animals)