Η απίστευτη ομορφιά της αγέλης των λύκων (1974)

Το έργο του καναδού συγγραφέα, καλλιτέχνη και φυσιοδίφη Bill Mason (1929-1988) γύρω από την εξερεύνηση των τεράστιων έρημων εκτάσεων της χώρας του ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό στο ελληνικό κοινό. Ωστόσο, ίσως το πιο γνωστό έργο του είναι η τριλογία Death of a Legend (Θάνατος ενός θρύλου) του 1971, το Cry of the Wild (Κραυγή της άγριας ζωής) του 1972 και το Wolf Pack (Αγέλη των λύκων) του 1974 που είχαν ως στόχο την εκδπαίδευση του κοινού και κατάρριψη των αρνητικών στερεοτύπων που έχουμε για τους λύκους.

Στο Wolf Pack, το συντομότερο από την τριλογία, ο Mason κατέγραψε τη ζωή των λύκων καθώς αντιμετώπιζαν τις δραματικές αλλαγές των εποχών κατά τη διάρκεια ενός έτους, διασαφηνίζοντας τον κεντρικό ρόλο των κοινωνικών ιεραρχιών και κύκλων στη ζωή τους.

Με βαθύ σεβασμό και θαυμασμό για τους λύκους, ο Mason δείχνει τη βιαιότητα και την ομορφιά στην αέναη πάλη του της αγέλης για επιβίωση δημιουργώντας ολόκληρη σχολή στον τομέα των ντοκιμαντέρ που καταγράφουν την άγρια ζωή.

Πηγή: National Film Board of Canada