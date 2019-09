Πώς διασώθηκε το παλαιότερο κατάστημα της Chinatown της Νέας Υόρκης

Η Mei Lum δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έτρεχε ένα εμπορικό κατάστημα στην Chinatown της Νέας Υόρκης. Όμως όταν ανακάλυψε ότι οι συγγενείς της σχεδίαζαν να πουλήσουν το Wing On Wo & Co., το κ Wing On Wo & Co ατάστημα με πορσελάνες που ο προπάππους της ξεκίνησε το 1890, δεν μπορούσε να αντέξει στην ιδέα ότι δεν θα υπήρχε πια.

Έτσι η 29χρονη ανέλαβε να διατηρήσει σε λειτουργία το παλαιότερο κατάστημα της Chinatown και επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του.

Με το W.O.W. Project, η Mei ελπίζει να συνδέσει τις κοινότητες της Chinatownν καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα. Εκτός λοιπόν από χώρος λιανικής πώλησης, το κατάστημα Wing On Wo & Co φιλοξενεί πλέον εκδηλώσεις τέχνης αλλά και ακτιβιστικές συναντήσεις προσφέροντας στην κοινότητα την φρέσκια ματιά της νέας γενιάς των Κινέζων αλλά και των ασιατικής καταγωγής Αμερικανών που θέλουν να μάθουν περισσότερα αλλά και να διατηρήσουν τον πολιτισμό τους μέσα στη μεγάλη πόλη.