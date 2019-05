Ο γύρος του κόσμου (υποβρυχίως) με μια ανάσα

Ο Γκιγιόμ Νερί (Guillaume Néry), πρωταθλητής στην ελεύθερη κατάδυση, γλιστράει κάτω από τα φύλλα πάγου, περπατά στο "δάπεδο" του ωκεανού με τους ψαροντουφεκάδες και κολυμπά με φάλαινες σε αυτό την εκπληκτικό ντοκιμαντέρ μικρού μήκους από τους Les Films Engloutis.

Γυρισμένο στη Γαλλία, τη Φινλανδία, το Μεξικό, την Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες, το One Breath Around the World μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε ένα ασύγκριτο υποβρύχιο ταξίδι. Η Ζουλί Γκοτιέ, η σύζυγος του Νερί, ήταν αυτή που γύρισε το ντοκιμαντέρ κάνοντας κι αυτή ελεύθερη κατάδυση.