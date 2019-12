Η Billie Eilish στο Carpool Karaoke του James Corden Η νεαρή σταρ τραγούδησε μεταξύ άλλων το «bad guy», το «all the good girls go to hell» και το «Ocean Eyes»

Στο πιο πρόσφατο Carpool Karaoke, ο James Corden είχε για καλεσμένη του την αγαπημένη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, Billie Eilish. Η νεαρή ποπ σταρ, που φέτος σημείωσε τεράστια επιτυχία μέσα από τα κομμάτια της, συγκαταλέγεται, για πολλούς, στα κορυφαία πρόσωπα και μουσικά φαινόμενα του 2019. Ορισμένες από τις επιτυχίες της που επέλεξε να τραγουδήσει σ' αυτό το karaoke ήταν το «bad guy», το «all the good girls go to hell» και το «Ocean Eyes», ενώ παράλληλα απαντά και στις ερωτήσεις του Corden σχετικά με την πρώτη της συνάντηση με τον Justin Bieber παίζοντας γιουκαλίλι.