Το κόκκινο χρώμα: μια από τις εμμονές του Πέδρο Αλμοδοβάρ

Τα έντονα χρώματα υπάρχουν σε όλες τις ταινίες του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Ωστόσο το κυρίαρχο χρώμα φαίνεται να είναι το κόκκινο μια και είναι ένα χρώμα που εκμπέμπει φωτεινότητα στα πλάνα.

Οι ηθοποιοί που παίζουν στις ταινίες του είναι πάντα ντυμένοι σε κάποια φάση της ταινίας με ένα κόκκινο στοιχείο: ένα φόρεμα, μια ζακέτα, ένα μαντήλι, ένα ζευγάρι γόβες ή έντονο κραγιον στα χείλη.

Πάθος, σεξ, θάνατος, αμαρτία, λύση, καταστροφή, γοητεία όλα έχουν χρώμα κόκκινο.

Στο video essay του υπάρχουν σκηνές από τις ακόλουθες ταινίες:

- Entre tinieblas (Dark Habits, 1983)

- ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (Have I Done to Deserve this?, 1984)

- Matador (1986)

- La ley del deseo (Law of Desire, 1987)

- Mujeres al borde de un ataque de nervios (Woman on the Verge of a Nervous Breakdown, 1989)

- ¡Átame! (Tie Me Up! Tie Me Down!, 1990)

- Tacones lejanos (High Heels, 1991)

- Kika (1993)

- La flor de mi secreto (The Flower of My Secret, 1995)

- Carne trémula (Live Flesh, 1997)

- Todo sobre mi madre (All About My Mother, 1999)

- Hable con ella (Talk with Her, 2002)

- La mala educación (Bad Education, 2004)

- Volver (2006)

- Los abrazos rotos (Broken Embraces, 2009)

- La piel que habito (The Skin I live In, 2011)

- Los amantes pasajeros (I'm so Excited, 2013)

- Julieta (2016)