Όλα τα φιλμ του 2018 σε ένα καταπληκτικό mashup

Για να τιμήσει την χρονιά που φεύγει και εκείνη που έρχεται, ο video editor James Casey από το The Solomon Society δημιούργησε ένα καταπληκτικό μοντάζ με σκηνές από ταινίες που κυκλοφόρησαν το 2018.

Στο άκρως ενδιαφέρον mashup περιλαμβάνονται ταινίες όπως τα Black Panther, A Star Is Born, The Favourite, Avengers: Infinity War, Crazy Rich Asians, Spiderman: Homecoming, Creed II, Ready Player One, A Quiet Place, Isle of Dogs και Blackkklansman.

«Η αγαπημένη μου ταινία ήταν όμως το "The Favorite"», λέει ο Ιρλανδός δημιουργός του βίντεο, ξεχωρίζοντας την πολυσυζητημένη και πολυβραβευμένη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου.