Η ζωή στη Βόρεια Κορέα μέσα από τον φακό μιας Νοτιοκορεάτισσας

Η σκηνοθέτις Sung-Hyung Cho, ήταν η πρώτη Νοτιοκορεάτισσα που πήρε επίσημη άδεια για να κινηματογραφήσει τη ζωή στη Βόρεια Κορέα. Για να γυρίσει την ταινία της με τίτλο My Brothers and Sisters in the North, αναγκάστηκε να απαρνηθεί την υπηκοότητά της και να πάρει τη γερμανική. Ταξίδεψε στη χώρα και κατέγραψε τους ανθρώπους, την καθημερινότητά και τις ρουτίνες τους.



«Με αυτήν την ταινία ήθελα να δείξω τη ζωή των ανθρώπων στη Βόρεια Κορέα, ξεπερνώντας τις στερεότυπες αρνητικές εικόνες που αμέσως έρχονται στο μυαλό όταν μιλάμε για αυτήν την απομονωμένη χώρα – εικόνες στρατιωτικών παρελάσεων, πυραύλων, στρατιωτών, λιμών και της κυρίαρχης οικογένειας Κιμ να αντιμετωπίζεται με εκστατική υποδοχή από μάζες πλήθους» είπε η σκηνοθέτις σε συνέντευξή της στην DW. «Ήθελα να μάθω ποια είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς και πόσο επηρεάζεται από την κρατική ιδεολογία».

«Αυτό, ωστόσο, είναι εξαιρετικά δύσκολο, καθώς οι Βορειοκορεάτες είναι τόσο συνηθισμένοι να κρύβουν τις πραγματικές τους απόψεις. Ποτέ δεν μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος πόσο αυθεντική είναι η εμπειρία του με τους ανθρώπους εκεί. Ήταν επίσης πολύ δύσκολο για μένα ότι, εκτός γυρισμάτων, δεν μας επιτρεπόταν να περπατήσουμε ασυνόδευτοι στην πόλη ή ακόμα και να πάμε για ψώνια. Οι τοπικοί μας συνεργάτες ήταν πάντα εκεί, μας συνόδευαν σαν τις σκιές μας».

Πηγή: MAGNETFILM