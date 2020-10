Η απογειωτική χρήση της σιωπής στις ταινίες του Σκορσέζε

Αν και ο Μάρτιν Σκορσέζε είναι διάσημος, μεταξύ άλλων, για τον τρόπο που εντάσσει τη μουσική στις ταινίες του, ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά των ταινιών του είναι η χρήση της σιωπής.

Σε πολλές ταινίες, από τα πενήντα περίπου χρόνια της φιλμογραφίας του, παρατηρεί κανείς πόσο έξυπνα και αποτελεσματικά αφήνει τη σιωπή να δώσει τον κεντρικό δραματικό ρυθμό μιας σκηνής ή την χρησιμοποιεί για να αποκαλύψει σκέψεις και συναισθήματα των χαρακτήρων του.



Στο παραπάνω βίντεο παρουσιάζονται πλάνα από 17 συνολικά ταινίες του διάσημου σκηνοθέτη, μεταξύ αυτών οι Raging Bull (1980), Goodfellas (1990), The Departed (2006) και The Last Temptation of Christ (1998). Μέσα από τη χρήση της ευρύτερης φιλμογραφίας του Σκορσέζε αποδεικνύεται η ποικιλία των τρόπων με τους οποίους η σιωπή μπορεί να ενισχύσει την αφηγηματική δομή μιας ταινίας.

Πηγή: Every Frame a Painting