Αν αγαπάς την techno, τότε πρέπει να δεις αυτό το DJ set της Nina Kraviz πάνω στον πύργο του Άιφελ

Η Cercle είναι μια παριζιάνικη πλατφόρμα που διοργανώνει events σε μοναδικά και αναπάντεχα σημεία του πλανήτη, τα οποία βιντεοσκοπούνται και μεταδίδονται ζωντανά μέσω των social media. Κάθε βδομάδα καλούν έναν καλλιτέχνη για ένα DJ set ή live performance που μεταδίδεται live από τη σελίδα τους στο Facebook, ενώ συνήθως στο τέλος του set ακολουθεί συνέντευξη με ερωτήσεις που έχει θέσει το κοινό.

Χαζεύοντας στα βίντεο που έχουν ανεβάσει στη σελίδα τους στο YouTube παθαίνεις ένα μικρό σοκ τόσο με τα ονόματα που έχουν κληθεί να συμμετάσχουν (οι Carl Cox, Fatboy Slim, Solomun, Maceo Plex, Tale Of Us, Peggy Gou, Charlotte de Witte, Monika Kruse, Acid Arab, Mind Against, Vitalic, Adriatique, HOSH είναι μόνο μερικά), όσο και με τις τοποθεσίες και την ποιότητα της κινηματογράφησης των sets: έχουν επιστρατευθεί από μουσεία, όπως το Γκραν Παλέ, καθεδρικοί ναοί και αρχαιολογικοί χώροι, μέχρι καταρράκτες, ουρανοξύστες και βουνοκορφές των Άλπεων.

Προσωπικό αγαπημένο ωστόσο είναι το βίντεο με το set της Nina Kraviz πάνω στο πρώτο επίπεδο του πύργου του Άιφελ στο Παρίσι, που μεταδόθηκε τον Οκτώβριο του 2018. Η μουσική και η ενέργεια της Ρωσίδας σούπερ σταρ της techno είναι καταιγιστική και ο συνδυασμός με τις εικόνες από τον παριζιάνικο ορίζοντα, την ώρα που ο ήλιος δύει και αρχίζει να σουρουπώνει, δημιουργεί μια μοναδική εμπειρία.