Τζον Στάμος: «Κακοποιήθηκα σεξουαλικά από μπέιμπι σίτερ, έκανα τον νεκρό για να σταματήσει»

Η σεξουαλική κακοποίησή και ο εθισμός στο αλκοόλ, βρίσκονται στο επίκεντρο των επερχόμενων απομνημονευμάτων του Τζον Στάμος, με τίτλο «If You Would Have Told Me», που αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις 24 Οκτωβρίου.

Ο Τζον Στάμος γράφει ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από μια μπέιμπι σίτερ του σε ηλικία 10-11 χρονών, και παρίστανε τον «νεκρό» προκειμένου να την κάνει να σταματήσει.

Ο Ελληνοαμερικανός ηθοποιός αποκάλυψε ότι οι δυσάρεστες αναμνήσεις ξύπνησαν κατά τη διάρκεια της συγγραφής. «Το θυμήθηκα ελαφρώς. Ήταν πάντα εκεί, αλλά το έδιωξα μακριά, όπως κάνουν οι άνθρωποι, σωστά;» εξομολογείται o Τζον Στάμος στο People.



«Έκανα τον νεκρό για να σταματήσει. Αλλά δεν ήταν εντελώς επιθετικό. Δεν ξέρω... δεν ήταν καλό. Ήμουν μάλλον 10 ή 11 ετών τότε. Δεν θα έπρεπε να έχω έρθει αντιμέτωπος με τέτοια συναισθήματα», συμπληρώνει.

John Stamos Says He Was Sexually Abused by a Babysitter: 'I Packed It Away' (Exclusive) https://t.co/jZkfSSHvBJ — People (@people) October 18, 2023

Ο εθισμός του Τζον Στάμος στο αλκοόλ και ο μακρύς δρόμος της αποτοξίνωσης

Στα απομνημονεύματά του, περιγράφει ότι έπεσε χαμηλά λόγω του εθισμού στο αλκοόλ, αλλά και πώς τον άλλαξε η νηφαλιότητα. Το ταξίδι του αυτό το χαρακτηρίζει μακρύ, γεμάτο με πολλά σκαμπανεβάσματα, ωστόσο αναφέρει πως υπήρξε μια συγκεκριμένη στιγμή, που τον έκανε να αποτοξινωθεί μια για πάντα.



«Έπρεπε να αντιδράσω. Έπινα πάρα πολύ. Απλώς έπεσα πολύ χαμηλά. Με περιστοίχιζαν άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να είναι μακριά μου», τονίζει. Όπως είπε, όταν το 2015 τον συνέλαβαν υπό την επήρεια αλκοόλ, κατάλαβε ότι έπρεπε να κάνει κάτι με τον εθισμό του.

«Συνέβη η σύλληψη μου και σκεφτόμουν "Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Πρέπει να επανέλθω"», θυμάται. Τελικά μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης, το οποίο παραδέχεται ότι για κάποιο διάστημα «ήταν σκοτεινό», αλλά σημείωσε ότι «άρχισε να βελτιώνεται» και αργότερα να κάνει πραγματικούς φίλους.



Στη μάχη του για την απεξάρτηση τον βοήθησαν οι αδελφές του, αλλά και το ότι αμέσως μετά την αποτοξίνωση ξεκίνησαν τα γυρίσματα για το «Μια πιο τρελή οικογένεια». Τώρα, έχοντας μείνει νηφάλιος για πολλά χρόνια ο ηθοποιός λέει ότι αυτό το οφείλει στη σύζυγό του Κέιτλιν ΜακΧιού και στον γιο του Μπίλι. «Με κράτησαν σε αυτό το μονοπάτι», επισημαίνει.

Με πληροφορίες από Guardian / People

-Εάν είστε επιζ@@ βιασμού, σεξουαλικής παρενόχλησης ή trafficking ή αν στο περιβάλλον σας υπάρχει άτομο που υφίσταται κάτι από τα παραπάνω, τηλεφωνήστε για βοήθεια και συμβουλευτική στην υπηρεσία Εθνικής Εμβέλειας «Γραμμή SOS»: 15900. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε mail στο [email protected]