Τομ Κρουζ: Τιμήθηκε με την υψηλότερη διάκριση από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ

Ο Τομ Κρουζ αφιέρωσε μεγάλο μέρος της καριέρας του στις «Top Gun» ταινίες και τιμήθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, ο Χολιγουντιανός ηθοποιός έλαβε την υψηλότερη διάκριση που μπορεί να απονεμηθεί σε πολίτη, «για τη συνεισφορά του στην ενίσχυση της δημόσιας εκτίμησης προς το Ναυτικό και το Σώμα Πεζοναυτών, κυρίως μέσα από τις ταινίες Top Gun και Top Gun: Maverick», όπως μεταφέρει το AP.

Οι ταινίες του Κρουζ, ισχυρίζεται η αρμόδια επιτροπή, ενέπνευσαν το κοινό και ανέπτυξαν μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά από τους νεότερους, για τη στρατιωτική θητεία, ενώ παράλληλα ανέδειξαν τις δεξιότητες και τις θυσίες των ένστολων.

Με ειδική αναφορά στην πρώτη ταινία, το 1986, ο Κρουζ φέρεται να συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των εγγραφών στον στρατό, ενώ η συνέχεια, το 2022, επανέφερε τη νοσταλγία στους παλαιότερους θεατές και τράβηξε την προσοχή της νέας γενιάς. Εκτός από το «Top Gun», ο Τομ Κρουζ τιμήθηκε και για άλλους ρόλους του, όπως εκείνοι στα: «Born on the Fourth of July», «A Few Good Men», και «Mission: Impossible».



Με πληροφορίες από AP

