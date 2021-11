Ο εκατομμυριούχος τραγουδιστής Davido λέει ότι φαν και διάσημοι φίλοι του έστειλαν πάνω από 390.000 ευρώ, έπειτα από ανάρτηση στο Twitter με την οποία ζητούσε από τους followers να του στείλουν χρήματα.

«Σας έδωσα ένα τραγούδι επιτυχία… στείλτε μου χρήματα», έγραψε στο Twitter ο Νιγηριανοαμερικανός Ντέιβιντ Αμπελέκε, όπως είναι το πραγματικό του όνομα και έδωσε τα στοιχεία ενός νέου λογαριασμού σε νιγηριανή τράπεζα.

If u know I've given you a hit song .. send me money .... una know una selves oo 😂😂😂🥰🥰🎉🎉