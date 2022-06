Το Squid Game γίνεται ριάλιτι- Το Netflix ψάχνει παίκτες από όλο τον κόσμο, για το «μεγαλύτερο έπαθλο»

Το Netflix ετοιμάζει ριάλιτι «Squid Game» και αναζητά παίκτες από όλο τον κόσμο.

Η πλατφόρμα ανακοίνωσε ριάλιτι δέκα επεισοδίων, βασισμένο στη δυστοπική νοτιοκορεάτικη σειρά, στην οποία άνθρωποι απελπισμένοι για χρήματα μετέχουν σε παιχνίδια και όσοι χάνουν πεθαίνουν. Αυτό, προφανώς, δεν θα ισχύει στην περίπτωση του «Squid Game: The Challenge».

Do you want to play a game? Enter to join Squid Game: The Challenge at https://t.co/MaXfZnqmvb pic.twitter.com/6gYLXlplDC