Ρωσία: Κατάρριψη ουκρανικού drone στη βάση βομβαρδιστικών Ένγκελς - Τρεις στρατιώτες νεκροί

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από ουκρανική επίθεση με drone στη βάση βομβαρδιστικών Ένγκελς στη νότια Ρωσία, ανακοίνωσε η Μόσχα.

Η αεράμυνα κατέρριψε το μη επανδρωμένο σκάφος, ωστόσο τα συντρίμμια του είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό των τριών.

«Στις 26 Δεκεμβρίου γύρω στη 01:35 ώρα Μόσχας, ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα κατερρίφθη σε χαμηλό ύψος ενώ προσέγγιζε τη στρατιωτική αεροπορική βάση Ένγκελς στην περιφέρεια Σαράτοφ», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Ως αποτέλεσμα της πτώσης των συντριμμιών του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, τρεις Ρώσοι στρατεύσιμοι του τεχνικού προσωπικού που βρίσκονταν στην αεροπορική βάση τραυματίσθηκαν θανάσιμα».

Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για μία παρόμοια επίθεση νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στις 5 Δεκεμβρίου, σε αεροπορική βάση που φιλοξενεί στρατηγικά βομβαρδιστικά. Ο ουκρανικός στρατός δεν έχει σχολιάσει επισήμως τις δύο αυτές επιθέσεις.

Στα social media διακινήθηκαν βίντεο που φέρεται να κατέγραφαν τη στιγμή της κατάρριψης του drone.

Three Russian "Engels" AFB personnel were killed by the debris from a Ukrainian attack drone shot down tonight over the base. The aircraft on the runway were not damaged. Ukraine was trying to disrupt the massive air raid Russia is believed to be planning for New Year's eve. pic.twitter.com/MB6yOvvYRk