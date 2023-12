Ρωσία: 14χρονη σκότωσε συμμαθήτριά της στο σχολείο, πυροβόλησε με καραμπίνα άλλους 5

Μια 14χρονη μαθήτρια πυροβόλησε και σκότωσε μια συμμαθήτριά της, σε σχολείο στο Μπριάνσκ της Ρωσίας και τραυμάτισε άλλα πέντε παιδιά, προτού αυτοκτονήσει.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έλαβε χώρα σήμερα το πρωί, με την Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας να αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση πως «σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ένα 14χρονο κορίτσι ήρθε στο σχολείο με μια επαναληπτική καραμπίνα, με την οποία πυροβόλησε εναντίον των συμμαθητών του» και σκότωσε μια από αυτούς.

Προστίθεται επίσης ότι «το αποτέλεσμα του περιστατικού είναι να σκοτωθούν δύο άνθρωποι (ένας από αυτούς η δράστις) και πέντε να τραυματιστούν, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο». Για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς η αστυνομία του Μπριάνσκ ανέφερε ότι «τα κίνητρα και οι συνθήκες» ερευνώνται.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Μπογκομάζ έγραψε στο Telegram: «Μια φρικτή τραγωδία συνέβη σήμερα στο σχολείο αριθμός 5 στο Μπριάνσκ. Μία από τις μαθήτριες έφερε ένα όπλο μαζί της στο σχολείο». Συμπλήρωσε ότι οι πέντε τραυματίες είναι όλοι μαθητές και φέρουν ελαφρά τραύματα. Παράλληλα εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους γονείς του νεαρού κοριτσιού που σκοτώθηκε από τον πυροβολισμό. Πρόσθεσε επίσης ότι «είναι μια φρικτή απώλεια. Οι οικογένειες του νεαρού κοριτσιού που σκοτώθηκε και όσων τραυματίστηκαν θα λάβουν όλη τη βοήθεια που χρειάζονται».

⚡️ School shooting in Russia's Bryansk results in 2 dead, 5 injured. A student of a school in Russia's Bryansk shot one of her fellow students dead and injured five others before committing suicide, Russian media reported on Dec. 7. https://t.co/pxCZ2tQWrT

Μια φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στη διαδικτυακή εφημερίδα Mash, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι της μαθήτριας που άνοιξε πυρ με την καραμπίνα. Σε αυτό το κορίτσι φαίνεται πεσμένο στο πάτωμα και είναι ντυμένο ολόμαυρα. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η δράστις ήταν οπλισμένη και με κυνηγητικό μαχαίρι. Μάλιστα, το μαχαίρι φαίνεται στη φωτογραφία να είναι μέσα στη δεξιά της μπότα.

🇷🇺 #BREAKING: Video of the evacuation of kids from the school in Bryansk, Russia, where the shooting occurred. We remind you that the shooter was a girl of 14 years old. 2 dead, 4 wounded. The shooter committed suicide.#Russia #shooting #Putin #activeshooting #shooter pic.twitter.com/aizfcKRTgT