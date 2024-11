Ρεκόρ Γκίνες: Η πιο ψηλή και η πιο κοντή γυναίκα στον κόσμο συναντήθηκαν για τσάι

Τα ρεκόρ Γκίνες προσκάλεσαν την πιο ψηλή και την πιο κοντή γυναίκα στον κόσμο για να πιουν τσάι.

Η Rumeysa Gelgi, από την Τουρκία, έχει ύψος 2,15 μέτρα ενώ η Jyoti Amge, από την Ινδία, είναι μόλις 62,73 εκατοστά. «Είσαι τόσο όμορφη», είπε η Gelgi, 27 ετών. «Σε ευχαριστώ — κι εσύ», απάντησε η Amge, 30 ετών.

Η συνάντησή τους για απογευματινό τσάι στο ξενοδοχείο Savoy του Λονδίνου την Τρίτη, ήρθε ενόψει της Ημέρας Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες, που εορτάζεται κάθε χρόνο τον Νοέμβριο. Οι δύο γυναίκες έχουν τιμηθεί ως με παγκόσμιο ρεκόρ, στην 70η επετειακή έκδοση του βιβλίου των ρεκόρ Γκίνες.

«Η συνάντηση με τη Jyoti για πρώτη φορά ήταν υπέροχη», είπε η Gelgi. «Είναι η πιο όμορφη κυρία. Περίμενα να τη γνωρίσω πολύ καιρό». Η Gelgi είπε ακόμη ότι οι δυο τους δέθηκαν λόγω της αγάπης τους για το μακιγιάζ, τα κοσμήματα και την περιποίηση των νυχιών τους.

Το βίντεο, τις δείχνει να κάθονται για τσάι, σε φλιτζάνια κινεζικής πορσελάνης, με κέικ και σάντουιτς δίπλα τους, ενώ το London Eye φαίνεται από το παράθυρο.

Η Amge είπε ότι ήταν «τόσο χαρούμενη που κοίταξε ψηλά» και είδε την ψηλότερη γυναίκα του κόσμου, την οποία αποκαλούσε «καλοπροαίρετη». Πρόσθεσε ότι ήταν δύσκολο μερικές φορές για τις δυο τους να έχουν οπτική επαφή «λόγω της διαφοράς ύψους μας».

«Τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες έχουν να κάνουν με τον εορτασμό των διαφορών», είπε ο αρχισυντάκτης του, Κρεγκ Γκλέντεϊ, σε μια δήλωση για την Ημέρα Παγκοσμίου Ρεκόρ Γκίνες.

«Με το να φέρνουμε κοντά αυτές τις δύο εκπληκτικές, εμβληματικές γυναίκες, μπορούν να μοιραστούν τις απόψεις τους για τη ζωή μεταξύ τους και, επίσης, μαζί μας», είπε η Glenday.

Sunrise at Tower Bridge on #GWRDay ☀️



Editor-in-Chief Craig Glenday, who stands at 5 ft 7in (170cm), stands next to Rumeysa Gelgi (7 ft 0.71 in or 215.16cm) and Jyoti Amge (2 ft 3⁄4 in or 62.8 cm).



They are the tallest and shortest women in the world respectively. pic.twitter.com/ceQR0E7QEU