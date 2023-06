Πράγα: Eπεισόδια, συλλήψεις και τραυματίες λίγο πριν τον τελικό του Europa Conference League

Η τσεχική αστυνομία προχώρησε σε 16 συλλήψεις στην Πράγα σήμερα, μετά από επεισόδια που έγιναν, λίγο πριν τον τελικό ποδοσφαίρου του Europa Conference League.

Συγκεκριμένα, μια ομάδα οπαδών της Φιορεντίνα επιτέθηκε σε οπαδούς της Γουέστ Χαμ σε μπαρ στο κέντρο της Πράγας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι τοπικές αρχές. Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός τριών θαμώνων. Την ίδια ώρα, ένα βίντεο στο Twitter δείχνει οπαδούς να ανάβουν φωτοβολίδες και να πετούν τα τραπέζια στο μπαρ που βρίσκεται ακριβώς έξω από την πλατεία της Παλιάς Πόλης της Πράγας.

Η αστυνομία αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter πως «Οι Ιταλοί οπαδοί επιτέθηκαν σε οπαδούς της Γουέστ Χαμ σε ένα μπαρ στην οδό Rytirska, τραυματίζοντας τρία άτομα. Ένας αστυνομικός δέχθηκε επίσης επίθεση. Έχουμε προχωρήσει συνολικά σε 16 συλλήψεις».

Η Πράγα θα φιλοξενήσει περισσότερους από 20 χιλιάδες οπαδούς της Γουέστ Χαμ, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν εισιτήριο για τον αγώνα, τον πρώτο τελικό στην Ευρώπη για την ομάδα τους εδώ και σχεδόν μισό αιώνα. Η αστυνομία, σύμφωνα με την ΕΡΤ έχει καλέσει αρκετές εκατοντάδες αστυνομικούς ώστε να περιπολούν την πόλη.

Fiorentina ultras have arrived and are causing havoc in Prague.



Be safe, Hammers. pic.twitter.com/jMDKSfbaBQ