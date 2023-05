Πέθανε ο ηθοποιός Ρέι Στίβενσον

Ο γνωστός ηθοποιός Ρέι Στίβενσον πέθανε σε ηλικία 58 ετών στην Ιταλία.

Ο Ρέι Στίβενσον, πρωταγωνιστής του «Thor» και του «Βασιλιά Αρθούρου», έφυγε από τη ζωή λίγες εβδομάδες πριν βγει στον αέρα το νέο spin-off του Star Wars στο Disney+.

Ο Ρέι Στίβενσον, ο Ιρλανδός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το «Punisher: Ahsoka», πέθανε την Κυριακή στην Ιταλία, όπως επιβεβαίωσε το Variety. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του.

Γεννημένος στη Βόρεια Ιρλανδία στις 25 Μαΐου 1964, ο Ρέι Στίβενσον ξεκίνησε την καριέρα του εμφανιζόμενος σε τηλεοπτικές σειρές τη δεκαετία του 1990 και στη συνέχεια άρχισε να παίρνει ρόλους σε ταινίες δράσης του Χόλιγουντ κατά τη δεκαετία του 2000.

Ο πρώτος του μεγάλος κινηματογραφικός ρόλος ήρθε στην επική ταινία «Βασιλιάς Αρθούρος» το 2004, όπου υποδύθηκε τον Ντάγκονετ, έναν από τους ιππότες της Στρογγυλής Τραπέζης. Στην ταινία, ο χαρακτήρας του θυσιάζεται στη μάχη για να βοηθήσει τον Αρθούρο και την αδελφότητα των πολεμιστών του.

Το 2008, είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία της Marvel, «Punisher: War Zone», όπου υποδύθηκε τον ομώνυμο μισθοφόρο, γνωστό και ως Φράνκ Καστλ. Ο Ρέι Στίβενσον ήταν ο τρίτος ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Punisher στην οθόνη.

Στη δεκαετία του 2010, εμφανίστηκε σε ταινίες δράσης όπως το «The Book of Eli», το «G.I. Joe: Retaliation» και σε franchise όπως το «Thor» της Marvel και η μεταφορά του «Divergent».

Πρόσφατα, εμφανίστηκε στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία του Tollywood «RRR» ως ο κακός κυβερνήτης Σκοτ Μπάξτον. Συμμετείχε επίσης στη σειρά «Ahsoka» της Disney+, που θα προβληθεί το καλοκαίρι. Στην ταινία υποδύεται έναν Τζεντάι ονόματι Μπάιλαν Σκολ, ο οποίος στρέφεται στη σκοτεινή πλευρά και είναι σύμμαχος του διαβολικού μεγάλου ναυάρχου Θρον.

Στην τηλεόραση, ο Ρέι Στίβενσον πρωταγωνίστησε στο ιστορικό δράμα του HBO «Rome». Η σειρά απέσπασε επτά βραβεία Emmy κατά τη διάρκεια των δύο σεζόν της.

Ο Ρέι Στίβενσον υποδύθηκε επίσης τον Ουκρανό μαφιόζο Άιζακ Σίρκο στην 7η σεζόν του «Dexter», τον Μπλάκμπερντ στην πειρατική σειρά «Black Sails» και τον ναυτικό Οθέρι στην 6η σεζόν του «Vikings».

