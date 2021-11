Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο ηθοποιός Art LaFleur, γνωστός για το ρόλο του ως Babe Ruth στο The Sandlot.

Ο LaFleur έδινε 10ετή μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον.

Η σύζυγος του LaFleur, Shelley, επιβεβαίωσε την είδηση στα social media.

«Αυτός ο τύπος… Μετά από μια μάχη 10 ετών με την νόσο του Πάρκινσον, ο Art LaFleur, η αγάπη της ζωής μου πέθανε», έγραψε σε μια ανάρτηση στο Facebook δίπλα σε μια φωτογραφία τους.

«Ήταν ένας γενναιόδωρος και ανιδιοτελής άνθρωπος, στοιχεία που μετέφερε και στην υποκριτική του, αλλά το πιο σημαντικό ήταν ποιος ήταν για την οικογένεια και τους φίλους του», έγραψε.

«Ήμουν πολύ τυχερή που είχα μια σχέση 43 ετών με έναν άνθρωπο, που με αγαπούσε και που λάτρευα. Η τέχνη ήταν μεγαλύτερη από τη ζωή και σήμαινε όλο τον κόσμο για εμάς» πρόσθεσε.

Ενώ ο LaFleur έγινε περισσότερο αναγνωρίσιμος για τον ρόλο του στην ταινία The Sandlot, συμμετείχε σε ταινίες όπως το Field of Dreams, στις οποίες έπαιξε τον αρχηγό των Black Sox Chick Gandil και τις παραγωγές The Santa Clause 2 και 3, στις οποίες έπαιζε τη Νεράιδα των Δοντιών.

Επίσης, συμμετείχε σε κλασικές τηλεοπτικές σειρές όπως M*A*S*H, Lou Grant, Soap, Webster, The A-Team, Hill Street Blues, Thirtysomething, Northern Exposure, Home Improvement, Malcolm in the Middle, Doogie Howser, Coach, Baywatch, ER, JAG, House και The Mentalist.

Παρά τη μακρά λίστα των ταινιών του, ο LaFleur άρχισε την υποκριτική στα 30 του, όταν μετακόμισε στο Λος Άντζελες.

