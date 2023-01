Περού: Η στιγμή που η αστυνομία εισβάλλει με άρμα στο Πανεπιστήμιο San Marcos

Δεκάδες αστυνομικοί εισέβαλαν σε πανεπιστήμιο της Λίμα χθες, γκρεμίζοντας τις πύλες με ένα θωρακισμένο όχημα.

Εκτόξευσαν δακρυγόνα και συνέλαβαν πάνω από 200 άτομα που είχαν έρθει στην πρωτεύουσα του Περού για να λάβουν μέρος σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Οι εικόνες που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν δεκάδες ανθρώπους να ξαπλώνουν μπρούμυτα στο έδαφος στο Πανεπιστήμιο San Marcos μετά την αιφνιδιαστική αστυνομική επιχείρηση.

Φοιτητές είπαν ότι τους έσπρωξαν, τους κλώτσησαν και τους χτυπούσαν με ρόπαλα καθώς αναγκάστηκαν να φύγουν από τους κοιτώνες τους.

Η επιδρομή της αστυνομίας στο Πανεπιστήμιο San Marcos - το παλαιότερο στην Αμερική - είναι η τελευταία από μία σειρά κινήσεων που οδηγούν σε αυξανόμενες εκκλήσεις προς την πρόεδρο, Ντίνα Μπολουάρτε, να παραιτηθεί μετά από έξι εβδομάδες αναταραχών που έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 60 ανθρώπους.

Τουλάχιστον 580 είναι οι τραυματίες και περισσότεροι από 500 έχουν συλληφθεί.

Εν μέσω των διαδηλώσεων που έχουν παραλύσει μεγάλο μέρος της χώρας, οι περουβιανές αρχές διέταξαν το Σάββατο το κλείσιμο «μέχρι νεωτέρας» της ακρόπολης των Ίνκας στο Μάτσου Πίτσου και του μονοπατιού των Ίνκας που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο παγκόσμιας κληρονομιάς, το μεγαλύτερο τουριστικό αξιοθέατο του Περού που φέρνει στην περιοχή περισσότερους από ένα εκατομμύριο επισκέπτες το χρόνο.

Τα σωστικά συνεργεία είχαν απομακρύνει το Σάββατο περισσότερους από 400 τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί στο τουριστικό θέρετρο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού του Περού.

«Σήμερα το απόγευμα, οι 418 εγχώριοι και ξένοι επισκέπτες μεταφέρθηκαν από την πόλη Μάτσου Πίτσου στο Κούσκο», ανέφερε το υπουργείο στο Twitter, μαζί με φωτογραφίες ενός τρένου και των επιβατών.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις αρχές Δεκεμβρίου για την υποστήριξη του έκπτωτου πρώην προέδρου Πέδρο Καστίγιο, αλλά σύντομα η συντριπτική πλειοψηφία άρχισε να ζητά την παραίτηση του Μπολουάρτε, το κλείσιμο του Κογκρέσου και νέες εκλογές.

Η 60χρονη ήταν αντιπρόεδρος του Καστίγιο και τον αντικατέστησε αφού προσπάθησε να κλείσει το Κογκρέσο και να κυβερνήσει με διάταγμα στις 7 Δεκεμβρίου.

Πολλοί από τους συλληφθέντες στην επιδρομή του Σαββάτου ταξίδεψαν από το νότιο Περού στην πρωτεύουσα για να συμμετάσχουν σε μια διαδήλωση με την ονομασία «κατάληψη της Λίμα», η οποία ξεκίνησε ειρηνικά αλλά κατέληξε σε μάχες μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας με πέτρες και δακρυγόνα.

Σε μια δήλωση στο Twitter, το γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κάλεσε τις περουβιανές αρχές να «διασφαλίσουν τη νομιμότητα στην αστυνομική επέμβαση και να παράσχει τις εγγυήσεις για τη δέουσα διαδικασία».

Τόνισε τη σημασία της παρουσίας των εισαγγελέων, οι οποίοι έλειπαν τις πρώτες ώρες της εφόδου.

#Peru: police have raided #Lima’s San Marcos University, smashing the gates, beating students in their dorms & arresting 200+ ppl.

The attack is the latest by a coup govt that has killed over 60 ppl while trying to violently repress protests.#PeruResiste pic.twitter.com/QnDMKFGIzV